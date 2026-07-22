Jeep prepara 15 novità: Wrangler, Recon ed erede della Renegade al centro dei piani

Jeep si prepara a cambiare parecchio da qui alla fine del decennio. Nel piano FaSTLAne 2030 di Stellantis, il marchio americano mantiene un ruolo di primo piano e viene indicato come uno dei brand globali del gruppo, quindi destinato a essere presente praticamente ovunque. In programma ci sono 15 novità, contando sia i modelli completamente nuovi sia gli aggiornamenti delle vetture già in gamma.

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Jeep prepara 15 nuovi modelli tra SUV compatti, Recon elettrica e possibili eredi della Renegade

Uno dei terreni più importanti sarà quello dei SUV compatti. Oggi Jeep presidia il segmento con Avenger, ma nei prossimi anni arriveranno altri due modelli. Per ora vengono indicati semplicemente come “B-SUV Compact” e “B-SUV Large”, segno che il progetto è ancora in una fase in cui molti dettagli devono essere definiti.

Il primo dovrebbe essere appena più grande della Avenger, che misura 4,08 metri. Il secondo crescerà ulteriormente e, secondo le indicazioni emerse finora, dovrebbe vedere la luce soltanto dopo il 2030. Non saranno però due auto uguali con qualche centimetro di differenza. Jeep vuole dare loro caratteri ben distinti: una più urbana e versatile, l’altra più squadrata, robusta e vicina all’immagine classica del marchio.

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Proprio uno di questi due modelli potrebbe raccogliere l’eredità della Renegade, anche se Jeep non ha ancora fatto annunci ufficiali. La nuova base tecnica sarà la piattaforma STLA One, pensata per ospitare motorizzazioni ibride ed elettriche e, sulle versioni più complete, anche la trazione integrale.

Il marchio guarda anche ai segmenti superiori. Entro la fine del decennio dovrebbe arrivare un nuovo SUV di segmento D, lungo più di 4,70 metri e sviluppato insieme alla cinese Dongfeng. La produzione dovrebbe avvenire in Cina, ma Jeep assicura che lo stile sarà pienamente fedele al proprio DNA, così come le capacità in fuoristrada.

Molto più vicina è invece la Jeep Recon, attesa anche sul mercato italiano. Con i suoi 4,91 metri, sarà una fuoristrada elettrica vera e propria, tanto da poter esibire il badge Trail Rated. Avrà portiere, lunotto e finestrini posteriori rimovibili.

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La trazione integrale sarà garantita da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 650 cavalli e 840 Nm di coppia. La batteria avrà una capacità di 100 kWh. Più avanti potrebbe arrivare anche una versione Range Extender, pensata per aumentare l’autonomia nei viaggi più lunghi.

Accanto alla Recon ci sarà la Wagoneer S, costruita sulla piattaforma STLA Large. Sarà lunga 4,89 metri e avrà un’impostazione più elegante, raffinata e orientata al comfort. Anche qui ci saranno due motori elettrici, con 600 cavalli, 837 Nm e un’autonomia superiore ai 480 chilometri.

Resta poi il grande punto interrogativo sulla Wrangler. Jeep starebbe valutando un ritorno più ampio in Europa, forse accompagnato da una variante Scrambler con carrozzeria pick-up, più compatta e accessibile della Gladiator.

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Per il momento, invece, viene rimandata l’idea di una piccola Jeep elettrica costruita sulla piattaforma E-Car. Il progetto resta allo studio, ma un eventuale debutto non avverrebbe prima del 2030.