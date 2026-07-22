Fiat Argo X, la nuova compatta rialzata pronta a sfidare hatchback, SUV ed elettriche cinesi

La Fiat Argo X sarà uno dei prossimi grandi lanci del marchio italiano in Brasile e, con il progetto ormai entrato nel vivo, comincia a delinearsi anche il gruppo delle sue future concorrenti. Una sfida tutt’altro che semplice, perché il nuovo modello non si limiterà a prendere il posto dell’attuale Argo, che dovrebbe comunque restare in produzione, ma proverà a occupare uno spazio a metà strada tra le classiche hatchback e i SUV più accessibili.

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Fiat Argo X arriva in Brasile con assetto rialzato, motori Firefly e mild hybrid

Fiat sembra intenzionata a seguire una formula già apprezzata dal pubblico brasiliano. La nuova vettura avrà una carrozzeria più alta rispetto a una normale due volumi, una maggiore distanza dal terreno e una posizione di guida più rialzata. Lo stile dovrebbe richiamare quello della Grande Panda europea, pur con modifiche pensate appositamente per le esigenze e i gusti del mercato sudamericano.

Alla base della Fiat Argo X ci sarà la piattaforma Smart Car di Stellantis, già utilizzata da Citroën C3, Basalt e Aircross. La stessa architettura sarà impiegata anche dalla Jeep Avenger prodotta a Porto Real. Questo permetterà al nuovo modello Fiat di offrire un abitacolo più spazioso e tecnologie moderne, mantenendo dimensioni adatte all’utilizzo urbano.

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Tra le rivali più dirette ci saranno Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Hyundai i20 e Honda City Hatchback. L’Argo X dovrà però confrontarsi anche con modelli dall’aspetto più avventuroso, come Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian e la stessa Jeep Avenger.

La convivenza con il piccolo SUV Jeep sarà uno degli aspetti più interessanti. I due veicoli condivideranno componenti, motori e parte dell’elettronica, ma seguiranno strade commerciali differenti. L’Avenger punterà su un’immagine più raffinata e su finiture superiori, mentre la Fiat dovrebbe proporsi con un’impostazione più informale e prezzi maggiormente accessibili.

La gamma potrebbe partire con il motore 1.0 Firefly aspirato e cambio manuale, così da mantenere il prezzo vicino ai 100.000 real, equivalenti a circa 17.200 euro al cambio attuale. Le versioni intermedie potrebbero utilizzare il 1.3 Firefly, già presente su Argo, Cronos, Pulse e Strada.

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Al vertice dell’offerta è atteso il 1.0 turbo T200 flex con tecnologia mild hybrid a 12 volt. Questo sistema dovrebbe lavorare insieme a una trasmissione automatica a sette rapporti con funzionamento simile a un CVT, offrendo assistenza nelle partenze e nelle accelerazioni.

Con prezzi ipotizzati tra 99.000 e 140.000 real, vale a dire indicativamente tra 17.100 e 24.100 euro, la Fiat Argo X dovrà guardarsi anche dalle elettriche cinesi, in particolare BYD Dolphin Mini e Geely EX2, sempre più presenti nella stessa fascia di mercato.