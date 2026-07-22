Ferrari F40 parcheggiata al supermercato: un’icona usata per davvero

Una Ferrari F40 parcheggiata fuori da un supermercato in Nevada. Niente garage climatizzato, niente custodia in fibra di carbonio, solo un carrello della spesa a due passi e le chiavi lasciate nel quadro di accensione. La foto è finita su Reddit e il resto è storia, o almeno, storia di un pomeriggio molto vivace nei commenti.

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La F40 è una delle auto più rare al mondo. Prodotta tra il 1987 e il 1992, è l’ultima vettura approvata personalmente da Enzo Ferrari prima della sua morte. Il mercato la quota stabilmente sopra il milione e mezzo di euro, con esemplari particolari che toccano e superano i due milioni. Non è il tipo di macchina che si porta a fare la spesa.

Il punto è che su Reddit le Ferrari F40 vengono avvistate e condivise di continuo, e la maggior parte non sono F40. Sono kit car assemblate su base Pontiac Fiero, repliche oneste (o disoneste) che popolano i feed con la stessa frequenza con cui spariscono dalla scena appena qualcuno chiede i documenti. Questa invece è autentica, e si vede.

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Il proprietario si chiama Amir Rosenbaum. Acquistò l’auto negli anni Novanta e da allora la usa, nel senso più letterale possibile. La F40 porta i segni del tempo e varie personalizzazioni: un pomello del cambio personalizzato decorato con una ragnatela, uno strano logo a forma di cavallo al posto del Cavallino Rampante sul retro, una collezione di adesivi assortiti e una targa che recita “NON PROVARCI”. L’auto è stata portata anche sulle saline di Bonneville, territorio dei record di velocità, non dove si portano supercar da due milioni di dollari per una gita.

I commenti hanno oscillato tra l’ammirazione e lo sgomento. Qualcuno ha ricostruito immaginari dialoghi domestici: “Prenderai la Subaru?” “No, prendo la Ferrari”.

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C’è qualcosa di genuinamente soddisfacente nel vedere un’auto usata. Non esposta, non investita, non conservata sotto campana. Con tutto quello che ne consegue in termini di patina, adesivi discutibili e chiavi dimenticate nel quadro. Ferrari probabilmente non è d’accordo sul logo del cavallo.