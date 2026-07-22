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Nuova Alfa Romeo Giulia, un’ipotesi da sogno per un modello dal futuro ancora tutto da scrivere

Un render indipendente immagina la nuova Alfa Romeo Giulia come una fastback molto sportiva, bassa e larga, con scudetto illuminato, linee tese e coda muscolosa. Intanto il futuro della berlina del Biscione resta incerto: l’attuale generazione dovrebbe arrivare fino al 2027, ma la prossima non ha ancora una forma né un nome definitivi.

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Nuova Alfa Romeo Giulia

La Nuova Alfa Romeo Giulia torna a far discutere, anche se questa volta non c’è un progetto ufficiale dietro le immagini circolate sui social. A immaginarla è stato Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente che ha provato a dare forma a una possibile erede dell’attuale berlina del Biscione.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo Giulia più bassa e sportiva

La sua interpretazione punta senza mezzi termini sulla sportività. Questa nuova Alfa Romeo Giulia conserva le quattro porte, ma assume proporzioni quasi da coupé. È bassa, larga, con il cofano lungo e l’abitacolo spostato verso la parte posteriore. Il tetto scende rapidamente fino a una coda corta e possente, creando una silhouette da grande fastback pensata per correre anche quando è ferma.

Di profilo colpiscono soprattutto l’assetto molto vicino all’asfalto e le ruote di grandi dimensioni, che riempiono completamente i passaruota. Il frontale è ancora più deciso. Lo scudetto Alfa Romeo è illuminato e sembra fondersi con una sottile linea luminosa che raggiunge i fari. Le grandi prese d’aria e gli sfoghi ricavati sul cofano danno l’idea di un’auto costruita attorno alle prestazioni.

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Nuova Alfa Romeo Giulia 1

Anche dietro il tono non cambia. I fanali attraversano quasi tutta la larghezza della vettura, mentre il diffusore molto marcato rende la coda visivamente più piantata a terra. Le superfici sono pulite, senza troppi dettagli, ma l’insieme conserva una presenza scenica notevole.

Questa ipotesi arriva però in un momento nel quale il futuro della Giulia è meno chiaro di quanto sembrasse fino a qualche tempo fa. L’attuale generazione, presentata nel 2016 e prodotta a Cassino, dovrebbe restare in listino fino alla fine del 2027. Per una berlina nata ormai dieci anni fa si tratta di una carriera lunga, resa possibile anche dall’affetto degli appassionati e dalle qualità dinamiche che continuano a distinguerla.

Il punto interrogativo riguarda ciò che arriverà dopo. La nuova generazione era stata inizialmente prevista per il 2026, ma negli ultimi mesi è praticamente scomparsa dalle comunicazioni ufficiali. Alfa Romeo sta riflettendo sul proprio futuro nel segmento D, anche perché il mercato delle berline tradizionali è cambiato e Stellantis sta rivedendo diversi programmi.

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Nuova Alfa Romeo Giulia

La presenza del Biscione in questa fascia dovrebbe continuare, ma non è ancora certo che il prossimo modello si chiamerà nuova Alfa Romeo Giulia o manterrà l’attuale carrozzeria. Potrebbe diventare una fastback, una vettura più rialzata o qualcosa di completamente nuovo, con motorizzazioni ibride ed elettriche e un’impostazione pensata per un pubblico più ampio.

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