Nuova Alfa Romeo Giulia, un’ipotesi da sogno per un modello dal futuro ancora tutto da scrivere

La Nuova Alfa Romeo Giulia torna a far discutere, anche se questa volta non c’è un progetto ufficiale dietro le immagini circolate sui social. A immaginarla è stato Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente che ha provato a dare forma a una possibile erede dell’attuale berlina del Biscione.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo Giulia più bassa e sportiva

La sua interpretazione punta senza mezzi termini sulla sportività. Questa nuova Alfa Romeo Giulia conserva le quattro porte, ma assume proporzioni quasi da coupé. È bassa, larga, con il cofano lungo e l’abitacolo spostato verso la parte posteriore. Il tetto scende rapidamente fino a una coda corta e possente, creando una silhouette da grande fastback pensata per correre anche quando è ferma.

Di profilo colpiscono soprattutto l’assetto molto vicino all’asfalto e le ruote di grandi dimensioni, che riempiono completamente i passaruota. Il frontale è ancora più deciso. Lo scudetto Alfa Romeo è illuminato e sembra fondersi con una sottile linea luminosa che raggiunge i fari. Le grandi prese d’aria e gli sfoghi ricavati sul cofano danno l’idea di un’auto costruita attorno alle prestazioni.

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Anche dietro il tono non cambia. I fanali attraversano quasi tutta la larghezza della vettura, mentre il diffusore molto marcato rende la coda visivamente più piantata a terra. Le superfici sono pulite, senza troppi dettagli, ma l’insieme conserva una presenza scenica notevole.

Questa ipotesi arriva però in un momento nel quale il futuro della Giulia è meno chiaro di quanto sembrasse fino a qualche tempo fa. L’attuale generazione, presentata nel 2016 e prodotta a Cassino, dovrebbe restare in listino fino alla fine del 2027. Per una berlina nata ormai dieci anni fa si tratta di una carriera lunga, resa possibile anche dall’affetto degli appassionati e dalle qualità dinamiche che continuano a distinguerla.

Il punto interrogativo riguarda ciò che arriverà dopo. La nuova generazione era stata inizialmente prevista per il 2026, ma negli ultimi mesi è praticamente scomparsa dalle comunicazioni ufficiali. Alfa Romeo sta riflettendo sul proprio futuro nel segmento D, anche perché il mercato delle berline tradizionali è cambiato e Stellantis sta rivedendo diversi programmi.

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La presenza del Biscione in questa fascia dovrebbe continuare, ma non è ancora certo che il prossimo modello si chiamerà nuova Alfa Romeo Giulia o manterrà l’attuale carrozzeria. Potrebbe diventare una fastback, una vettura più rialzata o qualcosa di completamente nuovo, con motorizzazioni ibride ed elettriche e un’impostazione pensata per un pubblico più ampio.