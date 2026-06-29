Jeep prepara la grande offensiva europea: sei modelli entro il 2030 e un nuovo SUV nato con Dongfeng

Jeep sta preparando una nuova offensiva europea. Non sarà, però, la stessa Jeep che per anni ha portato nel Vecchio Continente modelli iconici nati soprattutto per il mercato americano. La direzione è cambiata: entro il 2030 la gamma dovrebbe arrivare a sei modelli, con un’offerta più ampia, più elettrificata e costruita attorno alle esigenze dei clienti europei.

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Jeep rilancia in Europa con una gamma più ampia, modelli elettrificati e un nuovo SUV di segmento D sviluppato con Dongfeng per il mercato UE

Oggi il marchio si muove in un contesto molto diverso rispetto al passato. Le normative sulle emissioni sono più severe, i costi di adattamento dei modelli globali sono cresciuti e il pubblico europeo chiede SUV più compatti, efficienti e tecnologici. Jeep deve quindi trovare un nuovo equilibrio: restare fedele alla propria immagine di marchio avventuroso, senza ignorare le regole e le richieste di un mercato che sta cambiando rapidamente.

Il piano di Stellantis conferma quanto il brand sia considerato strategico. Jeep è tra i quattro marchi globali su cui il gruppo intende concentrare una parte importante degli investimenti nei prossimi anni. In Europa questo significa allargare la gamma, puntare su modelli ibridi ed elettrici e mantenere, dove possibile, la trazione integrale. Non è un dettaglio secondario, perché il 4×4 resta uno degli elementi che distinguono Jeep da molti altri costruttori di SUV.

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A spiegare la nuova rotta è stato Fabio Catone, responsabile europeo del marchio. L’obiettivo è avere una gamma più completa entro la fine del decennio, con soluzioni tecniche diverse e modelli capaci di coprire più fasce di mercato. In questo scenario si inserisce anche Recon, grande fuoristrada atteso all’inizio del prossimo anno. Sarà elettrico e a trazione integrale, un banco di prova importante per capire se Jeep riuscirà a trasportare davvero il proprio DNA off-road nell’era delle zero emissioni.

Un altro progetto destinato a far discutere è il SUV di segmento D sviluppato con Dongfeng. Nascerà in Cina, ma sarà venduto anche in Europa. Jeep lo presenta come un modello pienamente coerente con l’identità del marchio, non come una semplice operazione di rebadging. Fabio Carli, responsabile del marketing prodotto per l’Europa, ha chiarito che Stellantis avrà un ruolo forte nello sviluppo e che la piattaforma sarà nuova, frutto della collaborazione con il partner cinese.

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L’accordo da 1,2 miliardi di dollari tra Stellantis e Dongfeng rientra in una strategia più ampia, pensata per sfruttare alleanze industriali e ridurre i tempi di sviluppo. Per Jeep può diventare il modo più rapido per entrare in un segmento quasi inesplorato in Europa, quello dei SUV grandi ma pensati con logiche globali.

Nel frattempo arriveranno anche due SUV di segmento B, uno più compatto e uno più grande, basati sulla piattaforma STLA One. La gamma attuale, composta da Avenger e Compass, è solo il punto di partenza. Sullo sfondo resta Wrangler, oggi fuori dai piani europei per ragioni legate alle emissioni, ma non definitivamente esclusa se arriveranno soluzioni tecniche compatibili con le regole UE.