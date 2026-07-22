DS Automobiles pronta alla notte di Tokyo: doppia sfida decisiva in Formula E

Per il terzo anno consecutivo, la Formula E torna nel cuore di Tokyo. L’appuntamento del 25 e 26 luglio sarà però diverso dai precedenti: per la prima volta da quando il campionato elettrico ha fatto il suo debutto in Giappone, entrambe le gare si correranno di notte. Anche DS sarà protagonista con il suo team.

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DS Penske affronta l’E-Prix di Tokyo in notturna con Günther e Barnard

La capitale giapponese ospiterà il 14° e il 15° round della dodicesima stagione, con i dieci team pronti a sfidarsi in uno scenario particolarmente suggestivo. Il circuito si sviluppa attorno al centro espositivo Tokyo Big Sight e non concede molte pause. Lunghi rettilinei, staccate violente e curve strette obbligheranno i piloti a trovare subito il ritmo, evitando errori che su un tracciato cittadino possono costare molto caro.

DS Automobiles arriva in Giappone con la volontà di raccogliere punti importanti e sfruttare fino in fondo il potenziale della DS E-TENSE FE25. A guidare le due monoposto del team DS PENSKE saranno Maximilian Günther e Taylor Barnard, chiamati a gestire un fine settimana nel quale la velocità pura non sarà sufficiente. Serviranno precisione, pazienza e grande attenzione ai consumi.

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Günther ha già dimostrato di saper vincere in Formula E e proverà a riportare la squadra nelle posizioni che contano. Barnard, invece, conserva un ottimo ricordo di Tokyo. Nella prima gara disputata qui lo scorso anno riuscì a conquistare il terzo posto, salendo sul podio al termine di una prestazione molto convincente.

Il sabato entrerà in gioco anche il Pit Boost, la sosta obbligatoria ai box che consente di recuperare una parte dell’energia della batteria. Il momento scelto per fermarsi potrà cambiare completamente l’andamento della corsa, soprattutto su un circuito dove recuperare posizioni non sarà semplice.

Le due gare scatteranno alle 13:00 italiane, quando a Tokyo saranno le 20:00. Tra luci artificiali, temperature più basse e condizioni dell’asfalto in continua evoluzione, DS Automobiles dovrà adattarsi rapidamente per trasformare la notte giapponese in un fine settimana ricco di punti.