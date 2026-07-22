Citroën Racing torna in pista a Tokyo: un weekend di emozioni nel ricordo di Cyril Blais

Il Mondiale ABB FIA Formula E resta in Asia e questo fine settimana farà tappa a Tokyo per le gare 14 e 15 della Stagione 12. Il campionato è ormai entrato nel momento in cui ogni errore può costare caro e ogni punto conquistato può cambiare il peso di un’intera stagione. Le classifiche sono ancora aperte e le occasioni per recuperare terreno iniziano a diminuire. Citroën Racing arriva in Giappone con sensazioni decisamente migliori rispetto a qualche settimana fa.

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Citroën Racing affronta il doppio appuntamento di Tokyo in Formula E dopo il podio di Shanghai, tra strategie decisive e il tributo a Cyril Blais

A Shanghai il team Citroën Racing ha costruito una gara intelligente, leggendo bene i momenti più delicati e riuscendo a tornare sul podio. Un risultato importante non soltanto per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che ora vuole capire se quei progressi possono essere confermati su un tracciato completamente diverso.

Tokyo non farà sconti. Il circuito cittadino misura 2,575 chilometri e mette insieme lunghi rettilinei, frenate violente e tratti più lenti nei quali sarà facile perdere tempo. Per il team Citroën Racing servirà una monoposto veloce, ma soprattutto ben bilanciata. Spingere troppo presto potrebbe significare arrivare senza energia nei giri finali, mentre aspettare troppo a lungo rischierebbe di lasciare campo libero agli avversari.

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Le due gare si correranno entrambe di notte. L’atmosfera sarà spettacolare, ma per piloti e ingegneri ci saranno variabili in più da gestire. Con il calare delle temperature cambieranno le condizioni dell’asfalto e, di conseguenza, anche il comportamento delle gomme e il consumo di energia. Ogni scelta dovrà essere rivista quasi giro dopo giro.

La prima manche utilizzerà il format Pit Boost. Le monoposto dovranno fermarsi obbligatoriamente per 30 secondi e recuperare fino al 10 per cento di batteria. Ci sarà un solo Attack Mode e il momento scelto per la sosta potrebbe decidere la corsa.

Nella seconda gara si tornerà invece alla Formula E più tradizionale, con la gestione classica dell’Attack Mode. Nel giro di poche ore i team dovranno quindi cambiare completamente approccio, rivedendo calcoli, priorità e strategie.

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Per Citroën Racing, però, Tokyo avrà anche un significato molto più profondo. La squadra correrà in memoria del Team Principal Cyril Blais, recentemente scomparso. «Il modo migliore per onorarlo è restare uniti, sostenerci e continuare a correre con l’impegno, la determinazione e la passione che ha trasmesso a ciascuno di noi», ha dichiarato Beth Paretta, Managing Director di MSG.