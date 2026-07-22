Jeep Station Wagon, 80 anni fa nasceva l’antenata di tutti i SUV moderni

Ottant’anni fa Jeep usciva dai campi di battaglia ed entrava nella vita quotidiana degli americani. Era il 1946 quando debuttò la Jeep Station Wagon, un modello destinato a cambiare non soltanto la storia del marchio, ma anche il modo di intendere l’auto per la famiglia. Robusta, spaziosa e concreta, portava sulle strade civili l’esperienza maturata durante la Seconda Guerra Mondiale, adattandola però a esigenze completamente nuove.

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La Jeep Station Wagon del 1946 unì spazio, robustezza e praticità, anticipando i SUV moderni

In quel periodo le familiari statunitensi avevano spesso grandi pannelli di legno applicati alla carrozzeria. Erano le celebri “Woodie”, belle da vedere e diventate nel tempo vere icone, ma non proprio semplici da produrre e mantenere. Il legno richiedeva cure, soffriva il passare degli anni e rendeva la costruzione più costosa.

Jeep decise quindi di cambiare approccio. La nuova Jeep Station Wagon avrebbe avuto una carrozzeria interamente in acciaio, una soluzione allora tutt’altro che scontata per un veicolo di questo tipo. A occuparsi del progetto fu Brooks Stevens, designer industriale dotato di grande senso pratico e chiamato a realizzare un’auto che potesse essere costruita in grandi numeri senza far lievitare i costi.

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Stevens disegnò pannelli semplici da stampare, tanto che per produrli potevano essere utilizzate presse simili a quelle impiegate nell’industria degli elettrodomestici. Una scelta apparentemente poco romantica, ma molto intelligente. Jeep riuscì così a ottenere una carrozzeria più resistente e facile da riparare, senza rinunciare all’aspetto delle familiari tradizionali.

Le fiancate bicolore richiamavano infatti le vecchie decorazioni in legno. Era un modo per rassicurare il pubblico: l’immagine restava quella conosciuta, ma sotto c’era una tecnologia più moderna. Le forme erano semplici, quasi severe, e proprio per questo capaci di attraversare il tempo senza apparire davvero vecchie.

Il passaggio decisivo arrivò nel 1949, quando alla gamma venne aggiunta la trazione integrale. Da quel momento la Jeep Station Wagon divenne qualcosa di nuovo. Non più soltanto un’auto capiente per portare la famiglia e i bagagli, ma un mezzo capace di affrontare fango, neve, strade di campagna e percorsi che le normali familiari non avrebbero nemmeno tentato.

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In quella combinazione di spazio, robustezza e libertà di movimento si può riconoscere l’idea alla base dei SUV moderni. La Jeep Station Wagon permetteva di andare al lavoro durante la settimana e partire verso luoghi lontani nel fine settimana, senza dover cambiare veicolo.

La produzione continuò fino al 1964 e superò le 300.000 unità. Oggi Avenger e Compass hanno poco in comune con lei nell’aspetto, ma conservano ancora quella promessa nata nel 1946: accompagnare la vita di ogni giorno senza fermarsi quando finisce l’asfalto.