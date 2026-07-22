Amarok da sette posti: il progetto che Volkswagen tiene nel cassetto da anni

C’è un prototipo parcheggiato da qualche parte negli archivi di Volkswagen. Nessuno lo guida, nessuno lo mostra, eppure non l’hanno buttato via. È la storia del SUV derivato dall’Amarok, il progetto che Wolfsburg ha accarezzato per anni senza mai trovare il coraggio, o i soldi, per mandarlo in produzione.

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L’idea era semplice quanto efficace: prendere il robusto pickup con telaio a longheroni, togliere il cassone, chiudere l’abitacolo, aggiungere una terza fila. Risultato sarebbe un rivale diretto per Ford, Toyota e Isuzu a livello globale. Veicoli che in Australia, Thailandia, Sudafrica e buona parte del Sud America si vendono moltissimo.

Il problema non era tecnico. La forma era già stata definita, le proporzioni più o meno anche. Albert Kirzinger, responsabile del design di Volkswagen Veicoli Commerciali, aveva persino pubblicato un’immagine del prototipo su LinkedIn nel 2024, anni dopo che il progetto era stato archiviato, quasi a voler tenere accesa una candela.

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Il problema era però il modello di business. Un SUV body-on-frame assume un senso economico solo se i mercati di sbocco sono abbastanza ampi da giustificare gli investimenti. E quei mercati, nel caso di Volkswagen, non lo erano.

Ora qualcosa si muove di nuovo. Volkswagen ha già confermato lo sviluppo di una terza generazione di Amarok, successore del modello lanciato nel 2022 e costruito in stretta collaborazione con Ford, tanto che condivide piattaforma e DNA con il Ranger. Creare una versione a marchio Volkswagen sembrerebbe il passo più ovvio del mondo, ed è esattamente quello che sta suggerendo Carla Mecha, responsabile di VWCV: “Ampliare la gamma di modelli è un desiderio che nutriamo da tempo. In particolare, questo veicolo chiuso con la stessa piattaforma del pickup”.

Sullo sfondo, c’è anche la variabile cinese. Volkswagen sta sviluppando una versione ibrida dell’Amarok per il Sud America basata su tecnologia cinese, e le sue joint venture in Cina potrebbero giocare un ruolo nella definizione della prossima generazione.

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Per il mercato americano rimane soprattutto un esercizio teorico: l’Amarok non viene venduto negli Stati Uniti, bloccato dalla cosiddetta chicken tax che rende proibitiva l’importazione di veicoli commerciali leggeri.