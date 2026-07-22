Dodge Durango, il V8 HEMI 392 fa impazzire gli appassionati: ordini esauriti in sei ore

La nuova Dodge Durango R/T 392 Launch Edition 2026 ha cominciato ufficialmente il suo viaggio sulle linee dello stabilimento Detroit Assembly Complex – Jefferson. Un avvio produttivo che, per Dodge, ha un significato particolare. Sotto il cofano torna infatti uno dei motori più amati dagli appassionati americani, il V8 HEMI da 392 pollici cubi, proposto per la prima volta di serie sulla versione R/T.

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La Dodge Durango R/T 392 Launch Edition 2026 debutta con il V8 HEMI da 475 CV: ordini esauriti in sei ore

Il pubblico non ha impiegato molto a far capire quanto aspettasse questo momento. Gli ordini destinati ai concessionari sono andati esauriti in appena sei ore. Un dato che dice molto sul legame ancora fortissimo tra Dodge e chi continua a cercare automobili dal carattere deciso, capaci di farsi riconoscere non soltanto per l’aspetto, ma anche per il suono e per le sensazioni che trasmettono al volante.

«L’entusiasmo degli appassionati è stato evidente», ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. La nuova Durango nasce proprio per offrire tutto insieme, senza costringere il cliente a scegliere. Ci sono le prestazioni di un modello sportivo, lo spazio di un grande SUV familiare e la robustezza necessaria per affrontare viaggi, carichi pesanti e traini impegnativi.

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Il V8 aspirato sviluppa 475 cavalli e 637 Nm di coppia. Numeri che permettono alla Dodge Durango di passare da 0 a 60 miglia orarie, poco meno di 100 km/h, in soli 4,4 secondi. Basta questo dato per capire che non si tratta di un normale SUV a sette posti. Eppure, accanto alle prestazioni, restano la trazione integrale di serie e una capacità di traino vicina ai 3.950 kg.

Nello stabilimento di Detroit, l’inizio della produzione è stato vissuto come un motivo di orgoglio. Sean Woodall, responsabile delle operazioni di assemblaggio, ha voluto ricordare il lavoro quotidiano degli operai che costruiscono la Durango, sottolineando la dedizione di chi contribuisce a trasformare ogni esemplare in un prodotto finito.

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La gamma 2026 continua a ruotare attorno ai motori HEMI. Oltre alla nuova R/T 392, restano la GT HEMI da 360 cavalli, la SRT Hellcat da 710 cavalli e la Hellcat Jailbreak, pensata per chi vuole configurare il proprio SUV in modo quasi unico.

Il ritorno del 392 arriva mentre la Durango sta vivendo una seconda giovinezza commerciale. Nel secondo trimestre del 2026 ha ottenuto il miglior risultato nelle vendite al dettaglio dal 2021, mentre il primo semestre è stato il più positivo dal 2006. Già nel 2025 le vendite erano cresciute del 37 per cento, raggiungendo il livello annuale più alto degli ultimi vent’anni.

Dal 2010, a Detroit sono state costruite oltre un milione di Durango. Sommando anche gli esemplari prodotti in precedenza nello stabilimento di Newark, il totale supera ormai i 2,5 milioni di unità.