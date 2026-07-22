Nuova Alfa Romeo GT, il sogno prende forma in digitale: una coupé italiana capace di far battere il cuore

La nuova Alfa Romeo GT torna a far parlare di sé grazie a un render pubblicato su LinkedIn dal creatore digitale indipendente Carlo Indelicato. Non si tratta di un progetto ufficiale del Biscione, ma di una proposta virtuale che prova a immaginare il ritorno di una vera Gran Turismo italiana, mescolando eleganza, sportività e richiami alla tradizione del marchio.

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Un render su LinkedIn immagina una nuova Alfa Romeo GT

Le immagini mostrano una coupé bassa, larga e muscolosa, con proporzioni classiche e una presenza scenica molto forte. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, inserito in una calandra aggressiva e affiancato da fari sottili. Il cofano lungo e scolpito trasmette immediatamente l’idea di potenza, mentre le grandi prese d’aria e i dettagli scuri rendono l’insieme ancora più sportivo.

La fiancata di questa ipotetica nuova Alfa Romeo GT conserva una linea pulita, con il tetto che scende dolcemente verso la coda e i passaruota ben marcati. Al posteriore spiccano i gruppi ottici molto sottili, collegati visivamente da una fascia scura, e quattro terminali di scarico che lasciano immaginare una meccanica importante. Il risultato è una vettura moderna, ma capace di richiamare quel modo tutto italiano di interpretare le coupé.

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Indelicato ha definito il progetto “il ritorno del DNA Alfa Romeo GT”, sottolineando quanto il pubblico continui a desiderare automobili emozionali, lontane dalla crescente uniformità del mercato. I commenti e le condivisioni ricevuti dal render confermano che il fascino di una Gran Turismo del Biscione non si è mai davvero spento.

Sul fronte ufficiale, Alfa Romeo sta preparando un nuovo modello di segmento C atteso nel quarto trimestre del 2027. Si tratterà dell’erede di Tonale che però potrebbe avere un nome diverso. La produzione sarà avviata nello stabilimento di Melfi, mentre la base tecnica sarà una piattaforma multi-energia capace di ospitare differenti sistemi di propulsione.

Al momento non è chiaro quale forma avrà questa futura vettura. Potrebbe essere un crossover sportivo, una fastback oppure qualcosa di più vicino a una coupé rialzata. Il render della nuova Alfa Romeo GT percorre invece la strada più passionale, quella di un’auto pensata prima di tutto per emozionare attraverso proporzioni, stile e piacere di guida.