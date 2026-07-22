Stellantis Pro One protagonista al Caravan Salon 2026 con Ducato, Boxer e Jumper

Stellantis Pro One sarà presente al Caravan Salon 2026 di Düsseldorf, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. Per la divisione del gruppo dedicata ai veicoli commerciali sarà una vetrina importante, non soltanto per mostrare i propri modelli, ma anche per confrontarsi con allestitori, operatori del settore e appassionati del turismo itinerante.

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Stellantis Pro One porta a Düsseldorf Ducato, Boxer e Jumper, con allestimenti per camper, van e mezzi speciali

Lo stand di Stellantis Pro One sarà allestito nel padiglione 17, spazio B12. I protagonisti principali saranno Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Ducato, tre modelli che da anni fanno parte del panorama europeo dei camper e dei furgoni trasformati. La loro forza sta soprattutto nella versatilità: possono diventare van compatti, camper di grandi dimensioni oppure mezzi speciali costruiti intorno alle esigenze del cliente.

Citroën esporrà un Jumper con telaio ribassato nella colorazione grigio Thunder. Il motore diesel da 2,2 litri eroga 180 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Tra le dotazioni di serie ci sono servosterzo elettrico, start & stop, chiusura centralizzata, due porte USB, controllo elettronico della stabilità e pneumatici quattro stagioni adatti anche all’utilizzo in campeggio.

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Chi cerca un equipaggiamento più completo può aggiungere il cruise control adattivo, i fendinebbia con funzione di illuminazione in curva, i sedili anteriori girevoli e la ricarica wireless per lo smartphone. La plancia con finitura Techno e i cerchi in lega da 16 pollici neri diamantati rendono il veicolo più curato anche dal punto di vista estetico.

Peugeot presenterà un Boxer TL in Expedition Grey. Sotto il cofano lavora un diesel da 2,2 litri con 140 cavalli, collegato a un cambio automatico a otto rapporti. La dotazione può comprendere fari full LED, climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettrico e touchscreen da 10 pollici con navigazione e radio DAB. Il sistema Traction+ offre un aiuto in più quando si viaggia su superfici sconnesse o con poca aderenza.

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Fiat porterà invece un Ducato a telaio cabinato, una base molto apprezzata dagli allestitori per la libertà che lascia nella progettazione della parte posteriore. Il motore è il diesel da 2,2 litri con 140 cavalli e cambio automatico. Tra gli elementi disponibili figurano sedili girevoli, assale posteriore allargato, controllo della discesa e Traction+, soluzioni utili soprattutto sui mezzi destinati a viaggi lunghi e terreni meno regolari.

Accanto ai grandi veicoli troveranno spazio nello stand di Stellantis Pro One anche due proposte più leggere. La Citroën Ami Buggy porterà la sua impostazione aperta, con tetto avvolgibile e strutture metalliche al posto delle portiere. È una piccola elettrica pensata per il tempo libero, il campeggio e gli spostamenti nelle località di vacanza.

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Il Fiat TRIS Dolcevita sarà invece uno dei modelli più curiosi dello stand. Si tratta di un prototipo elettrico a tre ruote ispirato alle navette scoperte degli hotel della Riviera Ligure negli anni Sessanta.