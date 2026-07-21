Nuova Fiat Regata, la berlina che riaccende la nostalgia e immagina un ritorno impossibile

La nuova Fiat Regata torna a far parlare di sé grazie a un progetto digitale pubblicato su Facebook da Giancarlo FGC Fogliato, creatore indipendente che ha provato a immaginare come potrebbe apparire oggi la storica berlina torinese. Il risultato è una vettura moderna, elegante e decisamente più ambiziosa rispetto al modello originale.

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Un render su Facebook immagina la nuova Fiat Regata in chiave moderna

Il frontale presenta fari sottili collegati idealmente alla grande griglia centrale, al cui centro campeggia la scritta Fiat. Il cofano è lungo e leggermente scolpito, mentre il paraurti integra prese d’aria ampie ma senza eccessi. La vista laterale mette in evidenza una carrozzeria a tre volumi con tetto spiovente, fiancate pulite e grandi cerchi multirazze. Dietro, i gruppi ottici orizzontali rendono la coda più larga, accompagnati da un diffusore sportivo e da due terminali di scarico.

Nel render di questa nuova Fiat Regata compare anche la scritta “Regata Hybrid”, particolare che suggerisce una possibile motorizzazione elettrificata. Si tratta naturalmente di una fantasia, perché Fiat non ha annunciato alcun progetto simile e nei suoi programmi ufficiali non c’è spazio per una berlina di queste dimensioni.

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La Regata originale arrivò sul mercato nel 1983 come versione a tre volumi della Ritmo. Pensata soprattutto per le famiglie, offriva un abitacolo spazioso e un bagagliaio generoso. Nel corso della carriera venne proposta con diversi motori benzina e diesel, affiancati dalla più pratica Regata Weekend. La produzione terminò nei primi anni Novanta, lasciando il posto alla Tempra.

Oggi il mercato europeo è molto diverso e le berline generaliste hanno perso terreno a favore di crossover e SUV. Fiat ha scelto infatti di concentrare i propri investimenti su modelli più compatti, accessibili e adatti alla città.

Tra i prossimi arrivi figurano la nuova Pandina, la Multiplina e un pick-up, mentre Grizzly e Grizzly Fastback avranno il compito di occupare la parte alta della gamma. La strategia ruoterà soprattutto attorno a E-Car, city car e SUV compatti, lasciando poco spazio a una nuova Fiat Regata tradizionale, per quanto affascinante possa apparire in questa interpretazione virtuale.