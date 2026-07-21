Nuova Maserati Ghibli, la berlina che manca alla gamma del Tridente

La nuova Maserati Ghibli torna a far parlare di sé, almeno per il momento soltanto sul piano virtuale. Nelle scorse ore la pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes ha pubblicato sui social un render realizzato con l’intelligenza artificiale, provando a immaginare l’aspetto di una futura berlina del Tridente.

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Un render AI immagina la nuova Maserati Ghibli

Il risultato è una vettura elegante e molto filante, con proporzioni da gran turismo a quattro porte. Il frontale è basso e largo, dominato da una grande calandra con il logo Maserati al centro. I fari sottili si sviluppano in orizzontale e contribuiscono a rendere lo sguardo più moderno, mentre il cofano lungo e scolpito conserva quell’impostazione sportiva che da sempre caratterizza le berline della casa modenese.

La fiancata è probabilmente la parte più riuscita. Il tetto scende con dolcezza verso la coda, senza trasformare l’auto in una fastback estrema. Le superfici sono pulite, le maniglie a scomparsa e i grandi cerchi riempiono bene i passaruota. Non mancano le tre classiche feritoie laterali, uno dei dettagli più riconoscibili dello stile Maserati.

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Al momento, però, un’erede diretta della vecchia Ghibli non è stata annunciata. Il marchio ha comunque già fatto capire di voler tornare nel segmento D, una fascia di mercato che per Maserati resta troppo importante per essere abbandonata.

Il ruolo potrebbe essere affidato alla futura Quattroporte. Secondo alcune indiscrezioni, la prossima generazione potrebbe avere dimensioni intermedie tra la precedente Ghibli e la vecchia ammiraglia, diventando così una sorta di punto d’incontro tra i due modelli. Proprio per questo, il render di Sezer Design potrebbe non essere poi così lontano dalla direzione reale scelta dal Tridente.

Nel segmento D, Maserati dovrebbe schierare due modelli. Accanto alla nuova berlina è atteso infatti anche un SUV destinato a raccogliere l’eredità della Levante. Una coppia fondamentale per rilanciare il marchio nei segmenti premium più redditizi, offrendo da una parte una vettura elegante e sportiva e dall’altra un modello a ruote alte più vicino alle richieste attuali del mercato.

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La nuova Maserati Ghibli immaginata nel render conserva così il fascino della berlina italiana, ma lo aggiorna con linee più morbide, tecnologia moderna e proporzioni capaci di adattarsi alla futura gamma del marchio.