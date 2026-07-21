Volkswagen ID. Cross debutta in Italia: svelato il prezzo, ma la gamma è ancora incompleta

Volkswagen apre gli ordini in Italia della nuova ID. Cross, ma il debutto commerciale parte da una gamma ancora parziale. Dei sette abbinamenti previsti tra motorizzazioni e allestimenti, al momento sono disponibili soltanto le versioni Life e Style con il propulsore più potente e la batteria di maggiore capacità.

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Il prezzo di partenza è quindi fissato a 37.450 euro per la ID. Cross Life, mentre la Style richiede 40.400 euro. Entrambe utilizzano il motore elettrico APP290 da 155 kW, equivalenti a 211 CV, abbinato a una batteria da 52 kWh netti. Volkswagen dichiara fino a 427 km di autonomia nel ciclo WLTP e una potenza di ricarica in corrente continua di 105 kW, sufficiente per passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti.

Volkswagen ID. Cross parte da 37.450 euro, ma la gamma è ancora incompleta

L’allestimento Life comprende cerchi da 18 pollici, fari LED, climatizzatore bizona, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e touchscreen centrale da 12,9 pollici. A questi elementi si aggiungono Adaptive Cruise Control, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore e ricarica wireless per smartphone.

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La ID. Cross propone inoltre la funzione Vehicle-to-Load, capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW. Non mancano il collegamento wireless con lo smartphone, il sistema di accesso senza chiave e diversi assistenti dedicati alle manovre e al monitoraggio del traffico laterale e posteriore.

L’allestimento Style costa 2.950 euro in più e aggiunge fari IQ.Light Matrix LED, loghi illuminati, sedili anteriori riscaldati rivestiti in tessuto riciclato Seaqual, volante riscaldabile, vetri posteriori oscurati, accesso keyless completo e un’illuminazione ambientale ampliata a 30 tonalità.

La versione più economica arriverà soltanto in seguito. Volkswagen ha indicato un prezzo previsto vicino ai 28.000 euro, ma quella cifra riguarda la futura variante con batteria da 37 kWh e motore da 85 kW, pari a 115 CV. La gamma comprenderà anche una configurazione intermedia da 99 kW, equivalente a 135 CV, ma gli ordini delle versioni mancanti si apriranno fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

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Con la batteria più piccola, la ricarica rapida si fermerà a 90 kW e richiederà circa 23 minuti per il passaggio dal 10 all’80%. Tra le tecnologie più interessanti figura anche il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori, capace di rallentare e arrestare automaticamente la vettura davanti a un rosso entro i limiti operativi del sistema.