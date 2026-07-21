Volkswagen ID. Cross debutta in Italia: svelato il prezzo, ma la gamma è ancora incompleta

Volkswagen apre gli ordini della ID. Cross da 37.450 euro, ma le versioni più economiche arriveranno tra fine 2026 e inizio 2027.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
21 Luglio 2026
Volkswagen ID Cross

Volkswagen apre gli ordini in Italia della nuova ID. Cross, ma il debutto commerciale parte da una gamma ancora parziale. Dei sette abbinamenti previsti tra motorizzazioni e allestimenti, al momento sono disponibili soltanto le versioni Life e Style con il propulsore più potente e la batteria di maggiore capacità.

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Il prezzo di partenza è quindi fissato a 37.450 euro per la ID. Cross Life, mentre la Style richiede 40.400 euro. Entrambe utilizzano il motore elettrico APP290 da 155 kW, equivalenti a 211 CV, abbinato a una batteria da 52 kWh netti. Volkswagen dichiara fino a 427 km di autonomia nel ciclo WLTP e una potenza di ricarica in corrente continua di 105 kW, sufficiente per passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti.

Volkswagen ID. Cross parte da 37.450 euro, ma la gamma è ancora incompleta

Volkswagen ID Cross

L’allestimento Life comprende cerchi da 18 pollici, fari LED, climatizzatore bizona, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e touchscreen centrale da 12,9 pollici. A questi elementi si aggiungono Adaptive Cruise Control, Front Assist con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore e ricarica wireless per smartphone.

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La ID. Cross propone inoltre la funzione Vehicle-to-Load, capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW. Non mancano il collegamento wireless con lo smartphone, il sistema di accesso senza chiave e diversi assistenti dedicati alle manovre e al monitoraggio del traffico laterale e posteriore.

L’allestimento Style costa 2.950 euro in più e aggiunge fari IQ.Light Matrix LED, loghi illuminati, sedili anteriori riscaldati rivestiti in tessuto riciclato Seaqual, volante riscaldabile, vetri posteriori oscurati, accesso keyless completo e un’illuminazione ambientale ampliata a 30 tonalità.

Volkswagen ID Cross

La versione più economica arriverà soltanto in seguito. Volkswagen ha indicato un prezzo previsto vicino ai 28.000 euro, ma quella cifra riguarda la futura variante con batteria da 37 kWh e motore da 85 kW, pari a 115 CV. La gamma comprenderà anche una configurazione intermedia da 99 kW, equivalente a 135 CV, ma gli ordini delle versioni mancanti si apriranno fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

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Con la batteria più piccola, la ricarica rapida si fermerà a 90 kW e richiederà circa 23 minuti per il passaggio dal 10 all’80%. Tra le tecnologie più interessanti figura anche il Connected Travel Assist con riconoscimento dei semafori, capace di rallentare e arrestare automaticamente la vettura davanti a un rosso entro i limiti operativi del sistema.

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