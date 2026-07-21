Nuovo concept Alfa Romeo Veloce GT: la fastback che immagina il Biscione del futuro

Alfa Romeo continua a ispirare designer e appassionati, soprattutto in una fase in cui il marchio sembra pronto a ridefinire una parte importante della propria gamma. Nelle scorse ore il creatore digitale Bruno Callegarin ha pubblicato sui social un nuovo concept Alfa Romeo chiamato Veloce GT, una proposta indipendente che immagina una grande fastback elegante, sportiva e pensata per offrire anche una buona abitabilità.

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Alfa Romeo Veloce GT: Un render indipendente immagina una fastback elegante e sportiva

Callegarin ha accompagnato le immagini con poche parole, ma molto chiare: «Nuovo disegno del trilobo, nuove linee pulite e fastback per avere più abitabilità, ma con classe». È proprio questo il punto centrale del progetto. La vettura non cerca effetti estremi, ma prova a unire proporzioni filanti, superfici morbide e una presenza su strada importante.

Il frontale è dominato da una nuova interpretazione dello scudetto Alfa Romeo, inserito all’interno di un trilobo più largo e moderno. I fari sottili si sviluppano ai lati con una firma luminosa aggressiva, mentre le grandi prese d’aria inferiori danno alla vettura un’impostazione sportiva senza appesantirne l’insieme.

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La vista laterale di questa ipotetica Alfa Romeo veloce GT mette in evidenza la carrozzeria fastback. Il tetto scende dolcemente verso la coda, ma l’abitacolo resta lungo e ben sviluppato, una scelta pensata per non sacrificare lo spazio per chi siede dietro. Le fiancate sono pulite, con maniglie a scomparsa e cerchi di grandi dimensioni che riempiono bene i passaruota.

Al posteriore compare una sottile fascia luminosa orizzontale, interrotta al centro dal logo Alfa Romeo. Il lunotto molto inclinato, il piccolo spoiler e i quattro terminali di scarico completano un’immagine che richiama le grandi GT tradizionali, reinterpretate però con un linguaggio più contemporaneo.

Il render Alfa Romeo Veloce GT Concept ovviamente non anticipa un modello ufficiale, ma arriva in un momento interessante per Alfa Romeo. Dopo il nuovo piano strategico di Stellantis, il marchio sembra intenzionato a rafforzare soprattutto la propria presenza nel segmento C. Nel 2027 è attesa l’erede della Tonale, mentre entro il 2030 dovrebbe arrivare anche una nuova vettura destinata a raccogliere idealmente l’eredità della Giulietta.