Nuovo Alfa Romeo C-SUV, stile da coupé e proporzioni muscolose per l’erede di Tonale

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV continua ad alimentare la fantasia dei creatori digitali. Nelle scorse ore Restomod GT ha pubblicato sui social una nuova interpretazione del futuro modello del Biscione. Non si tratta naturalmente di un progetto ufficiale, ma di un render indipendente sviluppato anche sulla base dei commenti ricevuti dagli appassionati nelle settimane precedenti.

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Il render immagina il nuovo Alfa Romeo C-SUV con linee da coupé

L’idea è quella di immaginare un SUV compatto molto diverso dalle proposte più tradizionali del segmento. Le proporzioni sono basse, le carreggiate appaiono larghe e il tetto scende in modo deciso verso la coda. Più che un classico sport utility, questo nuovo Alfa Romeo C-SUV sembra quasi una coupé rialzata, con una presenza su strada muscolosa ma senza eccessi.

Il frontale mantiene al centro il tradizionale scudetto, affiancato da gruppi ottici Full LED estremamente sottili. Il cofano è lungo e scolpito, mentre le prese d’aria sono integrate nella parte bassa del paraurti con un disegno pulito. Restomod GT ha cercato di conservare alcuni elementi immediatamente riconoscibili del marchio, inserendoli però in un linguaggio più moderno.

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La fiancata è caratterizzata da superfici fluide, maniglie a filo e grandi cerchi dal disegno sportivo. L’altezza da terra sembra contenuta e contribuisce a dare al nuovo Alfa Romeo C-SUV immaginato nel render un’impostazione più dinamica rispetto a molti concorrenti.

Anche il posteriore segue la stessa filosofia. La firma luminosa attraversa quasi tutta la larghezza della vettura, mentre il lunotto inclinato è sormontato da uno spoiler integrato. Il paraurti ospita un ampio diffusore e, nella variante ibrida, quattro terminali di scarico inseriti nella parte inferiore.

Per la gamma sono state ipotizzate due strade: una versione ibrida ad alte prestazioni e una completamente elettrica. Soluzioni credibili considerando le indicazioni emerse sul modello reale, che dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA Medium e arrivare entro la fine del 2027.

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Il futuro C-SUV sarà prodotto nello stabilimento di Melfi e raccoglierà l’eredità di Tonale, anche se potrebbe adottare un nome differente. Chi avrebbe già visto il progetto sostiene che avrà uno stile completamente nuovo per Alfa Romeo, con pochi legami diretti con il modello attuale. La lunghezza dovrebbe superare i 4,6 metri, portandolo nella parte alta del segmento C e avvicinandolo per dimensioni ad alcuni SUV di categoria superiore.