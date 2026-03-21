Nuova Alfa Romeo Tonale: sarà il quinto modello per Melfi?

Lo stabilimento Stellantis di Melfi nei prossimi anni tornerà a lavorare a pieno regime grazie alla produzione della nuova Jeep Compass, della nuova DS N.8, della DS N.7 da poco presentata e infine della nuova Lancia Gamma, la cui presentazione secondo indiscrezioni avverrà in primavera. A queste vetture si aggiungerà un quinto modello al momento avvolto nel mistero. Secondo indiscrezioni si potrebbe trattare di una nuova Alfa Romeo Tonale o comunque di una sua erede anche se forse con nome diverso.

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La nuova Alfa Romeo Tonale sarà annunciata il prossimo 21 maggio?

E’ assai probabile che il prossimo 21 maggio arriverà la conferma che la nuova Alfa Romeo Tonale o comunque la sua erede con un nome diverso sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi come quinto modello della fabbrica. La conferma la darà quasi certamente il numero uno del gruppo Stellantis il CEO Antonio Filosa che in quella data svelerà il nuovo piano strategico dell’azienda. La vettura dovrebbe essere prodotta su piattaforma STLA Medium la stessa delle altre vetture costruite a Melfi e avere una gamma di motori con versioni elettriche e ibride. Per quanto riguarda le dimensioni saranno maggiori rispetto alla Tonale attuale con la lunghezza che dovrebbe superare di qualche cm i 4,6 metri.

L’avvio della produzione della nuova Alfa Romeo Tonale potrebbe avvenire nel corso del 2028. Qualcuno parla di fine 2027 ma forse i tempi si sono ulteriormente dilatati. Come abbiamo detto prima non escludiamo che questa auto possa avere un nome diverso e convivere per qualche tempo con l’attuale Alfa Romeo Tonale nella gamma della casa automobilistica del biscione. La vettura quasi certamente avrà anche una versione top di gamma Quadrofoglio colmando una lacuna del modello atruale. Grazie all’avvio della sua produzione la situazione nello stabilimento Stellantis di Melfi dovrebbe migliorare ulteriormente. Tra qualche mese come per le future Alfa Romeo Giulia e Stelvio avremo le idee più chiare anche su questo futuro progetto che avrà un ruolo di primo piano nella futura gamma della casa automobilistica milanese nel corso dei prossimi anni.