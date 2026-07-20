Opel Mokka GSE Rally fa la storia a Weiz: l’elettrico completa per la prima volta l’intero rally

L’ADAC Opel GSE Rally Cup ha vissuto al Rallye Weiz 2026 uno dei momenti più importanti della sua giovane storia. Per la prima volta, le Opel Mokka GSE Rally completamente elettriche hanno affrontato l’intera distanza delle prove speciali, senza dover ridurre il programma di gara. A rendere possibile il risultato è stata la nuova infrastruttura di ricarica remota, pensata per rifornire le vetture anche lontano dal tradizionale parco assistenza.

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A Weiz le Opel Mokka GSE Rally hanno completato per la prima volta tutto il rally, grazie alla ricarica remota e a prestazioni elettriche competitive

Il sistema ha permesso ai piloti di competere alla pari con il resto del gruppo e di mostrare il potenziale della Opel Mokka GSE da rally, capace di sviluppare fino a 207 kW, equivalenti a 281 CV. Il risultato più significativo è arrivato da Timo Schulz, che ha chiuso al tredicesimo posto assoluto, inserendosi tra numerose vetture a trazione integrale.

“Attendavamo il Rallye Weiz con particolare entusiasmo”, ha dichiarato Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport. Secondo il manager, completare tutte le prove speciali ha rappresentato un nuovo passo avanti per il programma elettrico del marchio, offrendo anche un confronto più realistico con le auto tradizionali.

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A conquistare la vittoria nella Cup è stato proprio Schulz, affiancato dalla copilota Maresa Lade. Il tedesco aveva concluso la prima giornata con appena mezzo secondo di vantaggio su Tom Dufour. La svolta è arrivata nella quarta prova speciale, quando una scelta particolarmente efficace degli pneumatici gli ha permesso di costruire un margine vicino ai trenta secondi.

Da quel momento Schulz ha gestito la corsa con sicurezza, firmando il miglior tempo in cinque delle undici prove. “Abbiamo dimostrato che le prestazioni elettriche della Opel Mokka GSE Rally sono allo stesso livello delle Rally4”, ha spiegato dopo il traguardo. La seconda vittoria stagionale gli ha inoltre consentito di ridurre a 19 punti il distacco dal nuovo leader della classifica.

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Dufour, secondo per la terza gara consecutiva, ha infatti conquistato la testa del campionato. Il francese, insieme ad Alex Dubois, ha ottenuto quattro successi di prova, pagando però una scelta sbagliata delle gomme nelle prime fasi del sabato.

Il terzo posto si è deciso soltanto nella power stage conclusiva. Luca Pröglhöf ha recuperato 5,7 secondi negli ultimi 12,8 chilometri, superando Ioan Lloyd per appena otto decimi. L’austriaco, campione della serie elettrica Opel nel 2024, partecipava come pilota ospite e non ha quindi raccolto punti. La stagione proseguirà il 14 e 15 agosto con l’ADAC Saarland-Pfalz Rallye, prima apparizione delle Opel Mokka GSE Rally completamente elettriche nel Campionato tedesco rally.