Nuovo Alfa Romeo C-SUV 2027: stile mai visto e nome a sorpresa per il modello di Melfi

Alfa Romeo ha acceso la curiosità degli appassionati mostrando ieri la prima immagine teaser del suo futuro nuovo Alfa Romeo C-SUV. Il modello, atteso entro la fine del 2027, avrà un ruolo centrale nella prossima fase di crescita del Biscione e sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi.

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Nuovo Alfa Romeo C-SUV: design inedito, piattaforma STLA Medium e motori ibridi ed elettrici per il 2027

Per ora si vede poco. Un dettaglio della carrozzeria, superfici scolpite e un gioco di luci che lascia intuire proporzioni molto diverse da quelle della Tonale. È bastato, però, per alimentare le prime discussioni sul design e soprattutto sul nome scelto per la vettura. Sulla base di questo teaser abbiamo provato ad immaginare come potrebbe essere esteticamente parlando il nuovo Alfa Romeo C-SUV.

Chi avrebbe già avuto modo di osservare dal vivo il nuovo Alfa Romeo C-SUV parla infatti di un’auto dallo stile mai visto prima nella gamma del marchio. Non una semplice evoluzione della Tonale, ma un progetto molto più ambizioso, con una personalità propria e un’impostazione destinata a segnare una rottura con il modello attuale.

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La futura vettura sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium, la stessa architettura modulare utilizzata da Stellantis per diversi modelli di nuova generazione. La lunghezza dovrebbe superare i 4,6 metri, portando il SUV in una fascia superiore rispetto alla Tonale, che misura poco più di 4,5 metri.

Anche la gamma dei motori rifletterà il nuovo corso. Sono previste versioni elettriche e ibride, così da offrire più alternative in un momento in cui il mercato europeo continua a muoversi a velocità diverse nella transizione verso la mobilità a batteria. La produzione a Melfi conferma inoltre il ruolo strategico dello stabilimento lucano all’interno dei programmi industriali del gruppo.

Il nodo più interessante resta quello del nome. Per mesi il modello è stato indicato semplicemente come erede della Tonale, ma la possibilità che conservi quella denominazione appare oggi meno scontata. Dimensioni, piattaforma e stile sembrano infatti descrivere un prodotto abbastanza diverso da giustificare una nuova identità.

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Tra le ipotesi circolate torna anche il nome Milano, inizialmente scelto per quella che oggi conosciamo come Alfa Romeo Junior. La denominazione era stata abbandonata poco prima del lancio del B-SUV, ma potrebbe teoricamente essere recuperata per un modello differente.

Al momento non esistono conferme in questa direzione. Alfa Romeo mantiene il massimo riserbo e il teaser non offre indizi utili sulla futura denominazione. Una cosa, però, appare sempre più evidente: chiamarlo ancora Tonale potrebbe non raccontare davvero la portata del cambiamento.