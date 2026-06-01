Opel Mokka GSE Rally, debutto da applausi: Schulz trionfa all’ELE Rally

Sedici squadre, nove nazioni e una nuova protagonista assoluta: l’Opel Mokka GSE Rally. L’ADAC Opel GSE Rally Cup ha inaugurato la sua nuova era elettrica con un debutto di grande impatto all’ELE Rally, nei Paesi Bassi, regalando spettacolo, ritmo e battaglie sul filo dei decimi lungo le undici prove speciali attorno a Eindhoven.

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Il tedesco Timo Schulz celebra la vittoria con Opel Mokka GSE

A imporsi è stato il tedesco Timo Schulz, affiancato da Maresa Lade, autore di una prestazione solida e matura che gli ha permesso di chiudere davanti al francese Tom Dufour, con Alex Dubois, e al gallese Ioan Lloyd, navigato da Sion Williams. Per Schulz si tratta del secondo successo in appena sei giorni, dopo la vittoria ottenuta nel Campionato Europeo Junior Rally in Svezia con il Team ADAC Opel Rally Junior.

La nuova Mokka GSE Rally ha subito confermato le proprie ambizioni: fino a 207 kW, pari a 281 CV, e 345 Nm di coppia, numeri che segnano un netto salto prestazionale rispetto al modello precedente. Schulz ha saputo interpretare al meglio il potenziale della vettura, firmando quattro migliori tempi e gestendo con lucidità la pressione degli inseguitori.

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Alle sue spalle, Dufour ha costruito una gara in progressione. Senza test precedenti sulla vettura, il francese ha scelto un approccio prudente, aumentando gradualmente il ritmo fino a vincere la penultima speciale. Il secondo posto finale conferma il valore dell’equipaggio e la competitività della nuova formula.

Podio anche per Vauxhall UK grazie a Lloyd e Williams, capaci di crescere nella seconda giornata e di chiudere con un miglior tempo nell’ultima speciale. Un risultato significativo, soprattutto considerando l’adattamento richiesto da una vettura elettrica completamente diversa rispetto alle esperienze precedenti.

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Resta il rammarico per gli italiani Valentino Ledda e Claudio Mele, protagonisti di una gara di grande sostanza prima del ritiro. Dopo un avvio prudente, l’equipaggio aveva mostrato velocità e concretezza, conquistando due migliori tempi e salendo fino al secondo posto generale. Un problema tecnico li ha però costretti allo stop proprio quando sembravano pienamente in lotta per il podio.

Sfortuna anche per il pilota locale Max van Empel, fermato da un danno alla sospensione dopo essere stato tra i più rapidi del gruppo.

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La prossima sfida è già in calendario: il 13 e 14 giugno, al Rally Vosges Grand-Est, attorno a Gérardmer.