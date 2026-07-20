Nuova Peugeot 208, la svolta è vicina: design ispirato alla 205 e tecnologia tutta nuova

La nuova Peugeot 208 comincia a prendere forma. Dopo la presentazione del piano strategico FaSTLAne 2030 di Stellantis, sono emersi nuovi dettagli sulla terza generazione della compatta francese, conosciuta internamente con il codice P1H. A offrire ulteriori indizi è stato anche il concept Polygon, mostrato nel novembre 2025, che anticipa buona parte del linguaggio stilistico destinato ai futuri modelli del Leone.

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La nuova Peugeot 208 si avvicina: stile ispirato alla 205, nuovi fari e indizi su GTI ed e-208 rialzata

Secondo le indiscrezioni e le ricostruzioni pubblicate in Francia da L’Argus, la prossima 208 non sarà un semplice aggiornamento dell’attuale generazione. Peugeot punta a trasformarla in uno dei modelli simbolo della propria nuova fase, introducendo cambiamenti importanti nel design, nella tecnica e nel posizionamento all’interno della gamma.

Un primo assaggio era arrivato già nel 2023, quando il marchio aveva diffuso un’immagine che mostrava una vettura compatta, larga e ben piantata a terra. Il cofano quasi orizzontale, le ruote spinte verso gli angoli della carrozzeria e i parafanghi pronunciati richiamavano, senza copiarla, la storica Peugeot 205.

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La stessa impostazione si ritrova nel concept Polygon. Alcuni dettagli, come il trattamento del montante posteriore e la forma del portellone, guardano chiaramente al passato, ma senza trasformare la nuova Peugeot 208 in un’operazione nostalgica. Il modello dovrà apparire moderno e riconoscibile, mantenendo però quel carattere compatto e dinamico che ha accompagnato le piccole Peugeot più riuscite.

Il frontale potrebbe rappresentare il cambiamento più evidente. I classici tre artigli verticali lascerebbero spazio a tre fasce luminose orizzontali estese per quasi tutta la larghezza dell’auto, interrotte soltanto dal logo centrale. Sulle versioni meno costose, una parte di questa firma luminosa potrebbe essere semplificata per contenere i costi.

I proiettori principali dovrebbero invece essere nascosti all’interno delle aperture del paraurti. Da queste zone potrebbero partire anche piccoli canali destinati a dirigere l’aria verso i passaruota, migliorando l’efficienza aerodinamica.

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Rispetto alla Polygon, la nuova Peugeot 208 di serie avrà comunque forme meno estreme. Le superfici saranno più morbide e il portellone dovrebbe risultare meno inclinato, così da non sacrificare troppo lo spazio per passeggeri e bagagli. Dietro potrebbe restare la sottile fascia luminosa orizzontale, completata da elementi quadrati alle estremità.

La nuova Peugeot 208 conserverà inoltre la carrozzeria a cinque porte. La scelta delle tre porte utilizzata per il concept resterà quindi soltanto un esercizio stilistico. Sono invece attese maniglie integrate nella carrozzeria e uno spoiler avvolgente sul tetto, entrambi pensati per rendere più pulito il flusso dell’aria.

Interessanti anche gli indizi sulle future varianti. La versione Player della Polygon, mostrata all’interno di Fortnite, potrebbe anticipare una 208 GTI più sportiva. La configurazione Explorer, caratterizzata da protezioni e dettagli ispirati al mondo fuoristrada, lascia invece immaginare una possibile e-208 rialzata, con richiami alla leggendaria 205 T16 Grand Raid.