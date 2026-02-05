Peugeot Polygon Concept porta la sua visione innovativa a Lisbona

Il percorso verso l’auto di domani passa dall’Europa e trova a Lisbona una tappa simbolica. Dopo la prima apparizione al Salone dell’Automobile di Bruxelles, il Peugeot Polygon Concept prosegue il suo viaggio europeo per mostrare in anteprima la direzione stilistica e tecnologica che guiderà i futuri modelli di Peugeot. Il concept sarà protagonista il 6 e 7 febbraio nella piazza centrale dell’Ubbo Shopping, nell’area metropolitana di Lisbona, offrendo al pubblico uno sguardo concreto sui prossimi dieci anni del marchio.

Nonostante le dimensioni compatte, inferiori ai quattro metri, Peugeot Polygon Concept rappresenta un laboratorio su ruote. È qui che Peugeot sperimenta soluzioni destinate alla produzione a partire dal 2027, come il rivoluzionario volante Hypersquare e il sistema di sterzo Steer-by-Wire, che ridefiniscono il rapporto tra conducente e vettura. Al centro dell’esperienza rimane l’evoluzione del PEUGEOT i-Cockpit, ripensato per una guida sempre più intuitiva e immersiva. Completamente funzionante e dinamico, Polygon Concept non è un semplice esercizio di stile, ma una dichiarazione d’intenti: un prototipo che anticipa in modo tangibile la visione Peugeot per la mobilità del futuro.

A dimostrazione del suo spirito anticonformista e innovativo, la Peugeot Polygon Concept osa ridefinire elementi iconici come il volante circolare con il rivoluzionario Hypersquare, che rivoluziona e reinventa questo componente, dando la massima priorità all’ergonomia e al controllo del veicolo, inaugurando un sistema di controllo completamente elettronico.

Il volante Hypersquare è abbinato allo sterzo elettronico steer-by-wire, eliminando il collegamento meccanico tra volante e ruote e rendendo il controllo 100% elettronico. Questa tecnologia, collaudata nell’industria aerospaziale, sarà offerta da Peugeot su un veicolo di serie a partire dal 2027.

Oltre alla classica funzionalità di assistenza alla guida, il sistema si innova aggiungendo una variazione del rapporto di sterzo in funzione della velocità. A bassa velocità, per il parcheggio o la retromarcia, Hypersquare consente di eseguire tutte le manovre in modo semplice e rapido, senza staccare le mani dal volante o effettuare più giri (nota: rotazione massima di 170° in ciascuna direzione, poco meno di un giro completo, rispetto ai tre giri completi di un volante tradizionale). Ad alta velocità, una leggera pressione su Hypersquare è sufficiente per modificare con precisione la traiettoria dell’auto.

La combinazione di Hypersquare con la tecnologia Steer-by-Wire garantisce quindi una reattività e una precisione eccezionali alle alte velocità, un comfort senza precedenti durante le manovre e una sensazione unica di iper-agilità. Inoltre, la tecnologia Steer-by-Wire garantisce un feedback stradale ideale, filtrando le vibrazioni indesiderate e trasmettendo al conducente un feedback utile per comprendere meglio le condizioni della strada.

Più tecnologicamente avanzata che mai, la nuova generazione del i-Cockpit introdotta nel Polygon Concept mette l’innovazione al servizio della semplicità e del piacere di guida. La forma unica e rivoluzionaria del volante Peugeot Hypersquare permette di reinventare l’ergonomia del posto di guida: i comandi principali sono accessibili con la punta delle dita tramite quattro moduli circolari posizionati ai quattro angoli del volante, senza dover staccare le mani dal volante.

A bordo di Peugeot Polygon Concept, il parabrezza diventa schermo. Senza schermo nel quadro strumenti, tutte le informazioni vengono proiettate su di esso tramite un pannello Micro-LED situato dietro l’Hypersquare. Questa innovazione offre un’esperienza di guida immersiva e unica grazie a uno schermo eccezionalmente grande: 24 cm di larghezza per 74 cm di altezza, equivalente a uno schermo da 31 pollici.

Nel Peugeot Polygon Concept, la tecnologia Micro-LED diventa un elemento chiave anche nel frontale, dove la storica firma luminosa a tre artigli viene completamente reinterpretata. Non più verticale, ma sviluppata orizzontalmente, rafforza visivamente l’identità del marchio e trasmette una presenza su strada più solida e sicura. Gli schermi Micro-LED, presenti sia davanti sia dietro, danno vita a scenari cromatici e grafici coordinati, ispirati a esperienze visive e sonore immersive, creando un dialogo continuo tra le due estremità della vettura. Un ulteriore display, integrato nel montante C accanto alla presa di ricarica, consente di monitorare dall’esterno lo stato della batteria.

Polygon Concept anticipa anche il linguaggio stilistico delle future Peugeot: superfici essenziali, geometrie nette e una postura ancora più felina. Colori vivaci e dettagli giocosi animano carrozzeria, ruote e interni, trasformando il concept in un vero manifesto di entusiasmo e creatività.

L’abitacolo introduce una nuova interpretazione dello spazio grazie a Hypersquare e all’evoluzione del Peugeot i-Cockpit, con una plancia ridisegnata che migliora abitabilità e comfort. I sedili, realizzati con struttura stampata in 3D e schiuma in un unico elemento, offrono libertà formale e funzionale, mentre l’elevata luminosità interna accentua la sensazione di apertura.

Grande attenzione è dedicata alla personalizzazione e alla sostenibilità: molti componenti sono modulari, facilmente sostituibili e realizzati con materiali riciclati. Polygon Concept è così un laboratorio dinamico che unisce design, tecnologia e responsabilità ambientale, anticipando le molteplici anime della mobilità Peugeot di domani.