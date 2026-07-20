Stellantis punta forte su Saragozza: cinque nuovi modelli Opel, Peugeot e Leapmotor entro il 2028

Lo stabilimento Stellantis di Figueruelas a Saragozza si prepara a cambiare pelle. Fino a oggi il nome della fabbrica spagnola è stato legato soprattutto a modelli come Peugeot 208, Opel Corsa e Lancia Ypsilon. Nei prossimi due anni, però, il quadro diventerà molto più ampio: sulle linee arriveranno cinque nuovi progetti, con tecnologie europee e cinesi.

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Stellantis rilancia Figueruelas con cinque nuovi modelli in arrivo tra 2026 e 2028

La prima novità sarà la Leapmotor B10, attesa in produzione entro la fine del 2026. I lavori di preparazione sarebbero già entrati nel vivo. Almeno nella fase iniziale, a Figueruelas verranno assemblate vetture utilizzando numerosi componenti già prodotti, con un ritmo previsto di circa 300 auto al giorno. Non è escluso che i numeri possano crescere, ma tutto dipenderà dall’accoglienza riservata al SUV elettrico sul mercato europeo.

Costruire la B10 in Spagna permetterà a Stellantis e Leapmotor di ridurre i costi legati al trasporto dalla Cina e di attenuare l’effetto dei dazi europei sulle elettriche importate. Leapmotor, inoltre, non si limiterà a occupare uno spazio in fabbrica: il marchio ha già costituito una società industriale con sede nello stabilimento, segnale di un progetto pensato per durare.

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Il secondo modello cinese sarà la Leapmotor B05, prevista per il terzo trimestre del 2027. Alcuni esemplari sarebbero già arrivati a Saragozza per le prime prove di montaggio. I tecnici stanno quindi iniziando a prendere confidenza con una compatta elettrica che dovrà vedersela con concorrenti come Volkswagen ID.3, MG4 e la futura Renault Mégane.

B10 e B05 saranno prodotte sulla seconda linea, completamente rinnovata e teoricamente capace di superare le 200.000 vetture all’anno. Sull’altra linea, invece, Stellantis sta preparando l’arrivo della piattaforma STLA One. La prima auto a utilizzarla sarà la nuova Peugeot e-208, attesa nel 2027. Tra le soluzioni più particolari figurano lo sterzo steer-by-wire e l’Hypersquare, il comando rettangolare destinato a prendere il posto del volante tradizionale.

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L’attuale Peugeot 208 con motori benzina e ibridi dovrebbe comunque restare in produzione ancora per qualche tempo. Questo significa che nello stesso stabilimento potrebbero convivere due generazioni dello stesso modello, profondamente diverse per tecnica e motorizzazioni.

Nella prima metà del 2028 toccherà poi alla nuova Opel Corsa. La base resterà condivisa con la Peugeot, ma Opel punterà su uno stile più personale, interni differenti e una messa a punto specifica.

Sempre nel 2028 è previsto l’arrivo di un SUV elettrico Opel di segmento C sviluppato insieme a Leapmotor. Opel curerà design, abitacolo, sospensioni e comportamento su strada, mentre il partner cinese fornirà elettronica, propulsione e sistema multimediale. La produzione dovrebbe aggirarsi attorno alle 50.000 unità all’anno.