Lancia Ypsilon Elettrica da record: 771 chilometri con una sola ricarica nel traffico di Parigi

La Lancia Ypsilon Elettrica ha affrontato una delle prove più particolari degli ultimi tempi e ne è uscita con un risultato difficile da ignorare. Con una sola ricarica ha percorso 771 chilometri sulla tangenziale di Parigi, completando più di ventidue giri senza mai fermarsi.

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Lancia Ypsilon Elettrica percorre 771 km nel traffico di Parigi con una ricarica: consumi record, efficienza e costo di viaggio bassissimo

La batteria era al 100 per cento al momento della partenza. Quando il test si è concluso, poco prima dell’una di notte, era rimasto appena il 2 per cento. In mezzo, quasi diciotto ore di guida, traffico reale, rallentamenti, ripartenze e una velocità media di 43 km/h.

Il consumo medio si è fermato a 6,2 kWh ogni 100 chilometri, un valore molto basso anche considerando le condizioni particolari della prova. La vettura è partita alle 6:58 e ha continuato a girare fino alle 0:52, sempre su strade aperte alla normale circolazione.

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La Lancia Ypsilon elettrica è stata utilizzata in modalità Eco, con il selettore soprattutto in posizione “D”. Questo ha permesso di sfruttare il recupero dell’energia durante le fasi di rallentamento. Su una strada come la tangenziale parigina, dove il traffico impone continui cambi di ritmo, la rigenerazione può avere un peso importante.

Il risultato, comunque, va letto con equilibrio. I 771 chilometri non rappresentano l’autonomia abituale della vettura. La Lancia Ypsilon Elettrica è omologata per un massimo di 425 chilometri nel ciclo WLTP. In questo caso, però, si è guidato pensando esclusivamente all’efficienza, mantenendo una velocità contenuta e sfruttando nel modo migliore ogni fase di rilascio.

La prova racconta quindi soprattutto il potenziale del sistema elettrico. La batteria ha una capacità utilizzabile di 51 kWh ed è abbinata a un motore da 156 CV, capace di sviluppare 260 Nm di coppia. Il gruppo integra motore, inverter e riduttore ed è stato realizzato da Emotors, la società partecipata da Stellantis e Leroy-Somer.

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Il propulsore nasce a pochi chilometri da Parigi, mentre la produzione avviene nello stabilimento di Metz-Trémery. Un dettaglio che rende questa prova anche un piccolo incontro tra stile italiano e tecnologia francese.

La tangenziale di Parigi, del resto, è un banco di prova tutt’altro che semplice. Misura poco più di 35 chilometri, conta cinquanta svincoli ed è percorsa ogni giorno da oltre 1,2 milioni di utenti. Il suo tracciato non è piatto come si potrebbe immaginare. Ci sono viadotti, tratti in trincea, salite e discese continue.

Nel corso dei ventidue giri, questa Lancia Ypsilon elettrica ha accumulato quasi 4.000 metri di dislivello. In salita il motore ha dovuto lavorare di più, mentre in discesa è entrato in gioco il recupero energetico. Proprio questa alternanza ha reso il percorso interessante per misurare l’efficienza nel traffico urbano.

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Anche l’aerodinamica ha dato il proprio contributo. La carrozzeria è compatta, pulita e riconoscibile. Il frontale richiama il tradizionale calice Lancia, mentre i fanali posteriori circolari guardano alla Stratos, uno dei modelli più celebri nella storia del marchio.

Secondo Alain Descat, direttore di Lancia Francia, il valore di 6,2 kWh ogni 100 chilometri è andato oltre le aspettative. Prima di questa prova, nessuna delle auto elettriche impegnate nello stesso test sulla tangenziale parigina era riuscita a scendere sotto i 7,2 kWh.

C’è poi un ultimo dato che rende bene l’idea del risultato. Utilizzando una tariffa notturna francese di 0,1324 euro per kWh, il costo teorico per percorrere 100 chilometri è stato di appena 0,82 euro.