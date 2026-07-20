Maserati protagonista a Misano: vittoria, tre podi e un debutto storico nel GT2 European Series

Maserati chiude il weekend di casa a Misano con una vittoria di classe, tre podi e diverse storie destinate a lasciare il segno nella stagione 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli. Sul circuito romagnolo, teatro della terza prova del campionato, le vetture del Tridente hanno mostrato velocità e competitività, anche se non sono mancati episodi amari.

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Maserati conquista a Misano una vittoria di classe, tre podi e un debutto storico nel GT2 European Series, con record e colpi di scena

In Gara 1, disputata sabato, Philippe Prette di Lp Racing ha conquistato il successo nella categoria Masters, chiudendo anche al quarto posto assoluto. Nella classe Pro Am, invece, Thomas Yu Lee e Niccolò Pirri hanno portato la loro Maserati GT2 sul terzo gradino del podio, al termine di una prova regolare e concreta.

La prima corsa aveva inizialmente sorriso anche a Célia Martin e Luca Pirri. L’equipaggio di Lp Racing aveva tagliato il traguardo in prima posizione assoluta, ma la vettura è stata successivamente squalificata dopo le verifiche tecniche. Martin, partita dalla sesta casella, era riuscita a risalire fino al secondo posto grazie a un sorpasso deciso. Dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Potty sulla Maserati numero 6, Luca Pirri aveva gestito il finale mantenendo il comando fino agli ultimi metri.

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La domenica, in Gara 2, Maserati è tornata sul podio con due secondi posti di categoria. Célia Martin e Luca Pirri hanno concluso sesti assoluti e secondi nel Masters, mentre Roberto Pampanini e Mauro Calamia, al volante della vettura di Dinamic Motorsport, hanno centrato la seconda posizione nel Pro Am.

Proprio Calamia è stato uno dei grandi protagonisti della gara, capace di recuperare tredici posizioni nella prima parte della corsa e di portarsi fino al secondo posto assoluto. Dopo il cambio pilota, Pampanini ha completato il lavoro chiudendo settimo nella classifica generale.

Il fine settimana di Misano ha avuto anche un valore simbolico. Luca e Niccolò Pirri, padre e figlio, hanno gareggiato contemporaneamente al volante di due Maserati GT2. Célia Martin è invece diventata la prima donna a salire sul podio con una Maserati GT2.

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Grande attenzione anche nel paddock, dove il pubblico ha potuto ammirare Maserati Project GT4, presentata pochi giorni prima al Goodwood Festival of Speed. Il progetto dovrebbe ampliare la presenza sportiva del Tridente a partire dal 2028.

“Misano è stato un weekend intenso e complesso”, ha dichiarato Vincent Biard, Head of Maserati Corse, sottolineando il valore delle indicazioni raccolte in pista. Dopo la tappa italiana, il campionato proseguirà a Zandvoort il 19 e 20 settembre e a Portimão il 17 e 18 ottobre.