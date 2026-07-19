Nuova Alfa Romeo Giulietta, il grande ritorno prende forma: ecco cosa prepara Stellantis

La nuova Alfa Romeo Giulietta torna a stuzzicare la fantasia degli appassionati. Questa volta a riportarla sotto i riflettori è un’immagine pubblicata su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes, che ha provato a immaginare come potrebbe essere una futura compatta del Biscione. Naturalmente non si tratta di un modello ufficiale, ma di una visione indipendente che, vista la direzione presa da Alfa Romeo, non appare poi così lontana da uno scenario possibile.

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Un render immagina la nuova Alfa Romeo Giulietta, mentre Stellantis prepara un nuovo modello di segmento C atteso entro il 2030

Questa ipotetica nuova Alfa Romeo Giulietta ha un aspetto molto deciso. È compatta nelle dimensioni, ma allo stesso tempo larga, bassa e muscolosa. Le proporzioni restano quelle di una hatchback di segmento C, anche se il tetto spiovente, il parabrezza inclinato e la coda corta le regalano un’impostazione quasi da coupé.

Il frontale è uno degli elementi più riusciti di questo render. Al centro troviamo il classico trilobo Alfa Romeo, reso più moderno e affiancato da gruppi ottici sottilissimi. Lo sguardo è aggressivo, ma non forzato. Il cofano lungo e scolpito, insieme ai passaruota ben evidenti, dà alla vettura una presenza importante su strada.

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La fiancata punta molto sulle superfici. Le linee di questa nuova Alfa Romeo Giulietta sono tese, le nervature profonde e i volumi sembrano cambiare a seconda della luce. Anche da ferma, l’auto trasmette una certa sensazione di movimento. I grandi cerchi a cinque fori fanno subito pensare alla tradizione del Biscione, mentre il contrasto tra la carrozzeria rossa, il tetto nero e i dettagli scuri rende il design ancora più personale.

Il possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta, tra l’altro, non è soltanto una suggestione. Nei prossimi piani Stellantis dedicati ad Alfa Romeo dovrebbe esserci spazio per una nuova hatchback di segmento C, attesa entro il 2030. Il nome definitivo non è ancora stato deciso, quindi non è detto che venga davvero scelta la denominazione Giulietta, ma il progetto di una compatta sembra avere basi concrete.

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Questo modello dovrebbe arrivare accanto all’erede della Tonale, destinata alla produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi. L’obiettivo sarebbe quello di rafforzare la presenza di Alfa Romeo nel segmento C, uno dei più importanti in Europa e ancora capace di garantire volumi interessanti.

Resta invece più nebuloso il futuro di Giulia e Stelvio. Le attuali generazioni dovrebbero uscire di produzione alla fine del 2027, ma non è ancora chiaro in quale forma torneranno. In questo scenario, una nuova compatta potrebbe avere un peso molto maggiore rispetto al passato e diventare uno dei modelli centrali della futura gamma Alfa Romeo.