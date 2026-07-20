Stellantis cambia strategia in Brasile: Citroën, Fiat e Peugeot avranno ruoli sempre più distinti

Stellantis cambia passo in Brasile e prova finalmente a mettere un po’ d’ordine tra Citroën, Fiat e Peugeot. Negli ultimi anni i tre marchi si sono spesso trovati troppo vicini, con modelli simili per dimensioni, prezzo e pubblico. Il risultato è stato un’offerta poco chiara, nella quale non sempre era facile capire perché scegliere un marchio invece di un altro.

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Stellantis ridefinisce i marchi in Brasile: Citroën punta sul prezzo, Fiat resta centrale e Peugeot sale di fascia

Adesso il gruppo Stellantis vuole dividere meglio i ruoli. Citroën sarà il marchio più accessibile, Fiat continuerà a occupare la parte centrale del mercato, mentre Peugeot proverà a salire di livello, puntando di più su stile, tecnologia e qualità percepita. A spiegare la nuova linea è stato Herlander Zola, responsabile di Stellantis in Brasile e in Sud America.

L’idea era portare insieme i due marchi francesi vicino all’8 per cento del mercato brasiliano, sfruttando fabbriche, motori, piattaforme e rete logistica condivisi con Fiat e Jeep. Nella pratica, però, i risultati sono rimasti sotto le attese.

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Citroën ha lanciato C3, Aircross e Basalt, mentre Peugeot ha rinnovato 208 e 2008. Anche i prezzi sono stati abbassati, ma non è bastato. Le vendite sono cresciute meno del previsto e il traguardo indicato all’inizio non è mai stato raggiunto.

Per questo Stellantis ha deciso di smettere di inseguire i volumi a ogni costo. Zola lo ha detto con chiarezza: meglio vendere meno auto, ma farlo in modo stabile e con margini sostenibili, piuttosto che gonfiare le immatricolazioni con sconti continui.

Citroën sarà quindi il marchio più semplice e conveniente del gruppo. Le sue auto dovranno convincere soprattutto per prezzo, spazio e comfort. La gamma attuale segue già questa direzione: la C3 è la proposta urbana, Aircross offre fino a sette posti e Basalt prova a unire un prezzo contenuto a una carrozzeria da SUV coupé.

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Qualche segnale positivo sta arrivando. Nel secondo trimestre del 2026, le vendite della Basalt sono aumentate del 53 per cento rispetto all’inizio dell’anno, mentre la C3 ha guadagnato circa il 15 per cento.

Fiat, però, resterà il vero centro della strategia. Nei primi sei mesi del 2026 ha superato le 270.000 immatricolazioni e continua a dominare il mercato brasiliano con una gamma vastissima.

Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Fastback, Fiorino, Strada, Toro e Titano coprono quasi ogni fascia. La Strada, con oltre 83.000 unità vendute in sei mesi, resta il modello più acquistato del Paese.

Stellantis non intende quindi sacrificare Fiat per far crescere Peugeot e Citroën. I due marchi francesi dovranno trovare uno spazio preciso, attirare clienti diversi e imparare a convivere con il marchio che, oggi, sostiene gran parte dei risultati del gruppo in Brasile.