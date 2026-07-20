Nuova Maserati Grecale: c’è chi immagina così una futura generazione

La nuova Maserati Grecale potrebbe cambiare volto in modo deciso nella prossima generazione. A immaginarla è stata la pagina Facebook Sezer Design – Concept Cars & Bikes, che nelle scorse ore ha pubblicato una serie di render dedicati al futuro del SUV del Tridente.
Un render immagina la prossima Maserati Grecale con linee più slanciate, frontale rivisto e coda sportiva
Non si tratta naturalmente di immagini ufficiali né di anticipazioni arrivate da Maserati. Il progetto è un render indipendente, nato per mostrare come potrebbe evolversi uno dei modelli più importanti della gamma modenese. Il risultato punta su proporzioni più slanciate, superfici scolpite e un’impostazione quasi da SUV coupé.
Il frontale appare molto diverso rispetto a quello della Grecale attuale. La tradizionale calandra Maserati diventa più larga e viene inserita in un muso basso, attraversato da sottili elementi luminosi. I fari principali sembrano quasi scomparire all’interno delle linee della carrozzeria, mentre il grande Tridente centrale resta il punto attorno al quale ruota l’intero disegno.
Anche il cofano è stato reso più muscoloso, con nervature profonde che accompagnano lo sguardo verso il parabrezza. La fiancata mette in evidenza enormi cerchi dal disegno geometrico, passaruota pronunciati e una linea del tetto che scende rapidamente verso la parte posteriore. Le superfici sono pulite, ma non prive di carattere, grazie alle spalle larghe e alla zona vetrata molto raccolta.
Dietro, la nuova Maserati Grecale immaginata da Sezer Design propone fari sottili collegati visivamente da una fascia scura, uno spoiler pronunciato e un paraurti dal taglio sportivo. Il lunotto è molto inclinato e contribuisce a dare alla vettura un aspetto più dinamico rispetto al SUV oggi in vendita.
La Maserati Grecale viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Cassino, insieme ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Il modello ha ricevuto da poco un restyling e, proprio per questo, al momento non si parla ancora concretamente di una nuova generazione.
L’attuale aggiornamento ha permesso a Maserati di intervenire su gamma, allestimenti e contenuti senza stravolgere il progetto originale. Una sostituta arriverà probabilmente più avanti, quando il marchio avrà definito in modo più preciso il proprio futuro industriale e la strategia destinata ai modelli di maggiore volume.