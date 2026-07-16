Nuova Alfa Romeo GT, il sogno di una coupé moderna riporta il Biscione alle sue radici

Una nuova Alfa Romeo GT capace di riportare il Biscione nel mondo delle coupé sportive. È questa l’idea alla base del lavoro realizzato da Bruno Callegarin, creatore digitale indipendente che ha pubblicato nelle scorse ore una propria interpretazione del modello.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo GT: coupé compatta, stile pulito e richiami alla tradizione per rilanciare il Biscione

Come precisiamo sempre in questi casi per non ingenerare confusione nei nostri lettori, non si tratta di un progetto ufficiale, né di un’anticipazione legata ai futuri programmi del marchio. Callegarin lo ha chiarito senza lasciare spazio a equivoci: «Non è un remake né un restomod, ma un nuovo concept e come tale va interpretato». Il designer invita quindi a osservare l’auto per ciò che mostra, senza cercare una copia fedele dei modelli del passato.

Il risultato è una coupé compatta dalle forme morbide e pulite, ispirata alla GTV ma senza riprenderne direttamente le linee. Il frontale appare essenziale, con lo scudetto Alfa Romeo al centro e fari sottili che si allungano verso i passaruota. Il profilo del tetto scende dolcemente verso la coda, mentre la fiancata è resa più muscolosa dai grandi cerchi e dalle superfici scolpite. Dietro, i gruppi ottici separati e la firma Alfa Romeo in corsivo cercano un legame immediato con la tradizione.

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Il nome GT occupa un posto importante nella storia della casa. L’ultima Alfa Romeo GT fu presentata nel 2003 e nacque dalla collaborazione con Bertone. Era lunga 4,48 metri e univa l’impostazione di una coupé alla praticità di un abitacolo utilizzabile ogni giorno. La gamma comprendeva motori come il 2.0 JTS, il diesel 1.9 Multijet e il celebre 3.2 V6 da 240 CV.

Oggi Alfa Romeo si trova in una fase di profonda trasformazione. La gamma attuale ruota attorno a Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, con la 33 Stradale nel ruolo di modello simbolo. Stellantis ha ribadito che il prodotto resterà al centro della strategia, mentre il piano FaSTLAne 2030 ha previsto che il marchio si concentrerà in futuro in particolare su Europa e sul segmento C con le eredi di Tonale e Giulietta.

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Al momento non risultano conferme sul ritorno di una coupé di serie. Una nuova Alfa Romeo GT avrebbe però il compito di riportare nella gamma una tipologia di vettura che per decenni ha rappresentato una parte fondamentale dell’identità del Biscione, affiancando ai SUV e alle berline un modello più emozionale e immediatamente riconoscibile.