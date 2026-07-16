Leasys domina il noleggio a lungo termine: oltre 47 mila immatricolazioni in sei mesi in Italia

Leasys ha chiuso il primo semestre del 2026 con numeri che confermano il peso ormai raggiunto nel noleggio a lungo termine in Italia. Tra gennaio e giugno la società, controllata al 50% da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha immatricolato 47.715 veicoli, conquistando una quota di mercato del 21%.

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Leasys rafforza la leadership nel noleggio a lungo termine in Italia, con 47.715 immatricolazioni e forte crescita di modelli elettrificati

È un risultato importante, soprattutto in una fase in cui il noleggio continua a ritagliarsi spazio tra aziende, professionisti e clienti privati. Sempre più persone preferiscono infatti evitare l’acquisto diretto dell’auto e scegliere una formula che concentra in un unico canone diversi servizi, dalla manutenzione all’assistenza. Per molti significa avere costi più prevedibili e meno pensieri nella gestione del veicolo.

A spingere la crescita sono state anche le auto elettrificate. Le immatricolazioni dei modelli LEV sono aumentate del 63,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un balzo significativo, che mostra come il noleggio stia diventando uno dei canali più adatti per avvicinare il pubblico a ibride ed elettriche, soprattutto quando restano dubbi sul valore futuro dell’auto o sui costi iniziali.

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Leasys ha ottenuto risultati solidi in tutti i principali segmenti. Nelle vetture passeggeri ha raggiunto una quota del 19,8%, mentre nei veicoli commerciali leggeri è salita al 27,2%. Questo significa che la società non parla soltanto alle grandi flotte aziendali, ma anche a piccole imprese, professionisti e privati che cercano soluzioni più flessibili.

Il dato più forte arriva però dal perimetro Stellantis. Nel noleggio a lungo termine dei marchi del gruppo, Leasys si conferma il primo operatore con 41.006 immatricolazioni e una quota del 54%.

In pratica, più della metà dei veicoli Stellantis destinati a questo canale in Italia passa attraverso Leasys. A favorire questo risultato è una gamma molto ampia, che va dalle city car ai SUV, fino ai veicoli commerciali e ai modelli elettrificati.

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La combinazione tra offerta, servizi e rapporto diretto con Stellantis permette alla società di muoversi con forza in un mercato che continua a cambiare. E i numeri dei primi sei mesi del 2026 mostrano che il noleggio a lungo termine non è più una soluzione di nicchia, ma una parte sempre più importante del mercato automobilistico italiano.