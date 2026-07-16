Maserati trasforma la pelle dei suoi interni in una Weekend Bag esclusiva: solo 100 esemplari per celebrare il Tridente

Maserati celebra i cento anni del Tridente con un progetto che unisce viaggio, artigianato italiano ed economia circolare. Insieme a Poltrona Frau In Motion, la divisione specializzata negli interni per automobili, aerei e imbarcazioni, il marchio modenese presenta la Maserati Weekend Bag, una capsule collection composta da appena 100 borsoni da viaggio numerati.

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Maserati e Poltrona Frau In Motion lanciano 100 Weekend Bag numerate in pelle recuperata: un accessorio artigianale che celebra il Tridente

L’idea nasce dall’incontro tra due realtà che condividono una visione precisa del lusso: materiali di qualità, lavorazioni curate e oggetti pensati per durare. Da una parte c’è Maserati, con la propria interpretazione del Grand Touring come modo di viaggiare, oggi rappresentata da modelli come Grecale, GranTurismo e GranCabrio. Dall’altra Poltrona Frau In Motion, che porta nel progetto la propria esperienza nella lavorazione della pelle e nella realizzazione di interni su misura.

Il risultato è un borsone che riprende le forme classiche delle borse da viaggio, ma le rilegge con uno stile più pulito e contemporaneo. Ogni esemplare viene realizzato interamente a mano in Italia utilizzando pelle color cuoio. La struttura è rigida quanto basta per mantenere la forma, mentre le finiture brunite, la chiusura a zip e la tracolla in tela con spallina personalizzata aggiungono un carattere più pratico, senza perdere raffinatezza.

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I riferimenti a Maserati sono discreti ma immediatamente riconoscibili. Il Tridente è impresso sulla patta anteriore, mentre sul fianco compare una speciale lavorazione dedicata al centenario del logo. All’interno, la fodera in canvas blu è decorata con un monogramma beige del Tridente. Una tasca custodisce inoltre una targhetta metallica con il numero progressivo dell’edizione, diverso per ciascuno dei 100 esemplari.

Non mancano i dettagli legati alla collaborazione con Poltrona Frau In Motion e al progetto SUSTAINera, la divisione di Stellantis dedicata all’economia circolare. È proprio da qui che arriva uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa.

La pelle impiegata per realizzare le borse era stata originariamente selezionata per i sedili Maserati. Invece di essere scartata, è stata recuperata e destinata a un nuovo utilizzo. Un modo concreto per dare valore a un materiale già esistente, trasformandolo in un oggetto diverso ma ancora legato al mondo del marchio.

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La pelle proviene inoltre da concerie certificate secondo lo standard Gold del Leather Working Group, sistema internazionale che valuta l’impatto ambientale dei processi conciari. Tra i parametri considerati ci sono il consumo di energia, l’impiego delle sostanze chimiche e la gestione dell’acqua.

Il progetto è nato anche grazie a Star*Up, il programma globale di Stellantis dedicato alle idee imprenditoriali sviluppate dai dipendenti. L’obiettivo è trasformare proposte interne in prodotti reali, con un approccio più vicino alle esigenze dei clienti e alle nuove sensibilità del mercato.

Giovanni Maiolo, General Manager di Poltrona Frau In Motion, ha spiegato che la Maserati Weekend Bag nasce da una visione comune del lusso contemporaneo. «Un equilibrio tra eccellenza manifatturiera, cultura del viaggio e responsabilità», ha sottolineato, definendo il progetto un modo concreto per prolungare il valore della materia e tradurre il savoir-faire in una nuova forma di eleganza italiana.

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Per Davide Baldini, Head of Maserati Fuoriserie e responsabile della strategia globale di merchandising, la collezione rappresenta invece un omaggio diretto al centenario del Tridente. «Abbiamo scelto di dare nuova vita a un materiale originariamente destinato ai nostri interni», ha dichiarato, ricordando come il progetto riunisca alcuni dei valori storicamente associati a Maserati: qualità, lavorazione artigianale ed eleganza senza tempo.

La Weekend Bag viene così presentata non soltanto come un accessorio, ma come un’estensione della filosofia Grand Touring. Un oggetto pensato per accompagnare il viaggio, richiamando lo stesso equilibrio tra comfort, prestazioni e stile che il marchio vuole esprimere attraverso le proprie automobili.

La collezione sarà riservata agli utenti iscritti alla Tridente App, disponibile soltanto in alcuni Paesi. Le consegne dei 100 esemplari numerati sono previste a partire dal mese di ottobre.