Alfa Revival Cup 2026, Vallelunga segna il giro di boa della stagione

Un nuovo appuntamento dell’Alfa Revival Cup 2026 si profila all’orizzonte. Nel weekend alle porte, sulla pista di Vallelunga, andrà in scena il terzo atto stagionale della serie promossa da Canossa Events. Tra ritorni e debutti, la sfida romana potrebbe indirizzare la corsa ai titoli.

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Al “Piero Taruffi”, i protagonisti del monomarca del “biscione” torneranno a sfidarsi, dopo le gare del Mugello e di Varano de’ Melegari. Lo faranno prima della pausa estiva, con intenti molto bellicosi. Quello di Vallelunga potrebbe essere un passaggio di grande importanza, in grado di dare una fisionomia più definita alle classifiche.

Teatro del confronto, in questo nuovo round dell’Alfa Revival Cup 2026, sarà una pista di 4.085 metri, di taglio molto tecnico. Qui i lunghi rettilinei si coniugano a curve veloci e staccate impegnative. Doveroso avere una visione olistica della gara, perché la sua ottimale gestione può fare la differenza, forse più che altrove.

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Spesso, nelle passate edizioni, chi ha saputo gestire al meglio la strategia si è imposto a Vallelunga, perché è questa la chiave della gloria nel suo nastro d’asfalto, più che la prestazione pura sul giro secco.

Parlando della sfida di imminente svolgimento, si segnala l’assenza al via, nei periodi E/F, dell’Alfa Romeo Giulietta TI leader della classifica, condotta da Emanuele e Alessandro Morteo. Assente anche la Giulia Sprint GTA di Giampaolo Benedini e Bruno Ferrari. I principali protagonisti della categoria saranno quindi Giovanni Serio e Franco Mischis, cui la stoffa certamente non manca.

Foto Canossa

Della line-up farà parte il rientrante Roberto Lonardi con la Giulietta Spider Veloce della Scuderia Nuvolari, reduce dall’assenza di Varano. Degno di nota l’esordio nell’Alfa Revival Cup di Luigi Orestano, al volante della Giulia Sprint GTA del Carrera Team.

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Schieramento ancora più ricco nel raggruppamento G/H/I, dove Davide Bertinelli difenderà la leadership del campionato portando al debutto una nuova 1750 GTAm del Gatti Team. Ad attenderlo ci saranno Massimo e Marco Guerra, vincitori a Varano con la Giulia Sprint GTA Gruppo 5 del Carrera Team, e Fred Arve Monsen, protagonista di un avvio di stagione estremamente regolare sulla Giulia Sprint GTA dell’Alfa Delta OKP.

Dopo il ritiro di Varano, cercheranno di condurre una buona gara Peter Bachofen e Dario Inhelder, portacolori del team Alfa Delta OKP. Da tenere d’occhio anche Francesco Siccardi, Giulio e Mattia Sordi, Mario Salomone e Giacomo Barri, Carlo Barbolini Cionini, Fabrizio Zamuner e Roberto Restelli, quest’ultimo al debutto al volante dell’Alfa Romeo 1750 GTAm.

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Ai nastri di partenza della sfida di Vallelunga anche Alessandro Morteo e Lorenzo Moramarco, sull’Alfetta GT Turbodelta dell’Irpinia Northwest Jolly. In Formula GT, il nuovo appuntamento dell’Alfa Revival Cup riporterà in pista Bernhard Laber e Lukas Stojetz insieme a Hans Luginbühl, tutti assenti a Varano.

Saranno della partita, nello stesso raggruppamento, Salvatore Carbone e Marco Leva, che completeranno lo schieramento del Gatti Team, su una GT Veloce 2000. Il Carrera Team affiancherà ai Guerra anche Francesco Pantaleo ed Emanuele Benedini sulla 1750 GTAm e Antonio Palma con Guglielmo Maggio sulla GT Veloce 2000.

Presenti all’appello André Kardol, sulla GT Veloce 2000 dell’Alfa Race Team, e Gianluca Bardelli, sull’Alfetta GT America dell’Andromeda. Si profilano degli splendidi duelli in pista e tante emozioni, nel segno del “biscione“.

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Ricordiamo che in testa al campionato, nei periodi E/F, ci sono Emanuele e Alessandro Morteo, davanti a Giovanni Serio e Franco Mischis, con Giampaolo Benedini e Bruno Ferrari in terza posizione. Nel G/H/I, la leadership provvisoria è di Davide Bertinelli, davanti a Fred Arve Monsen e Massimo e Marco Guerra.

Il programma del fine settimana prevede due sessioni di prove libere nella giornata di sabato 18 luglio, alle 09:25 e alle 13:55, seguite dalle qualifiche ufficiali alle 16:55. La gara di 60 minuti scatterà domenica 19 luglio alle 12:10.

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Fonte | Canossa