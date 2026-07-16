Nuova Lancia Delta Integrale, ecco come potrebbe rinascere una leggenda italiana

La nuova Lancia Delta Integrale torna a far sognare gli appassionati grazie a una serie di immagini render pubblicate nelle scorse ore su Facebook dalla pagina Sezer Design – Concept Cars & Bikes. Non si tratta di un progetto ufficiale della casa torinese, ma di un’interpretazione digitale indipendente che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi una moderna erede del leggendario “Deltone”.

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Un concept digitale immagina la nuova Lancia Delta Integrale con linee moderne

Il modello virtuale conserva una carrozzeria compatta e muscolosa, con passaruota molto pronunciati, assetto ribassato e grandi cerchi neri. Il frontale è dominato da una calandra luminosa che riprende, in forma più aggressiva, alcuni elementi del nuovo linguaggio stilistico Lancia. I gruppi ottici sottili e la sigla HF rafforzano l’impostazione sportiva, mentre nella parte posteriore spiccano quattro fari circolari collegati da una fascia luminosa, un grande spoiler e un diffusore dalle dimensioni generose.

Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. La plancia è moderna, con strumentazione digitale e un ampio schermo centrale, ma non rinuncia a dettagli dal sapore sportivo. I rivestimenti scuri sono abbinati a inserti rossi, mentre volante, sedili e tunnel centrale riportano il logo HF.

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La storia della Delta comincia nel 1979, quando Lancia presenta una berlina compatta destinata a diventare una delle automobili italiane più conosciute al mondo. La vera consacrazione arriva con le versioni a trazione integrale impegnate nei rally. Tra il 1987 e il 1992 la Delta conquista sei titoli mondiali costruttori consecutivi, diventando un simbolo assoluto delle competizioni e segnando un’epoca ancora oggi ricordata dagli appassionati.

Negli anni successivi il nome Delta è tornato con interpretazioni molto diverse, ma nessuna è riuscita a raccogliere completamente l’eredità sportiva dell’Integrale. Proprio per questo ogni ipotesi di rinascita continua ad attirare grande attenzione.

Nel precedente piano di rilancio del marchio, una nuova Lancia Delta era stata annunciata per il 2028. Da allora, però, lo scenario è cambiato e non sono arrivati aggiornamenti concreti sul progetto. Non è quindi chiaro se il modello verrà confermato, rinviato o ripensato all’interno della nuova strategia di Stellantis.