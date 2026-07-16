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Opel Combo, debutta la nuova versione a benzina da 110 CV: al via gli ordini, prezzo interessante in Germania

Opel amplia la gamma Combo con una nuova versione a benzina da 110 CV, pensata per chi cerca spazio e versatilità senza scegliere diesel o elettrico. Debutta in Germania la Edition da 4,41 metri con prezzo da 26.590 euro, dotazione completa e fino a 3.500 litri di capacità di carico.

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Opel Combo a benzina

Opel porta una nuova motorizzazione a benzina nella gamma di Opel Combo, rivolgendosi a chi cerca tanto spazio ma non è convinto né dal diesel né dall’elettrico. Il modello debutta in Germania con un prezzo di partenza di 26.590 euro, IVA compresa, e prova a ritagliarsi spazio tra famiglie, professionisti e automobilisti che hanno bisogno di un mezzo versatile.

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Opel lancia il nuovo Opel Combo a benzina da 110 CV in Germania: ordine aperti

La versione scelta è la Edition da 4,41 metri, con cinque posti. Sotto il cofano c’è il 1.2 da 110 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Non è una configurazione pensata per correre, ma per fare bene il proprio lavoro ogni giorno. In città, in autostrada o durante un viaggio con l’auto piena. La velocità massima dichiarata è di 179 km/h.

La dotazione è già abbastanza completa. Di serie ci sono i fari Intelli-Lux Matrix, che regolano automaticamente il fascio luminoso e migliorano la visibilità senza disturbare chi arriva dalla direzione opposta. Un aiuto concreto soprattutto di notte o sulle strade meno illuminate.

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Ci sono poi il climatizzatore, i vetri posteriori oscurati e termoisolanti e i sensori di parcheggio posteriori. Elementi semplici, ma utili davvero, soprattutto nell’uso quotidiano e nelle manovre in spazi stretti.

Al centro della plancia trova posto un touchscreen da 10 pollici. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, così lo smartphone si collega in automatico e permette di usare mappe, musica e chiamate direttamente dal display.

Opel Combo

Il motivo principale per scegliere Opel Combo, però, resta sempre lo stesso: lo spazio. Con tutti e cinque i sedili occupati, il vano di carico può arrivare a 1.355 litri sfruttando l’altezza fino al tetto. Abbattendo i sedili si sale fino a 3.500 litri. Una capacità che torna utile con valigie, passeggini, attrezzature da lavoro o oggetti ingombranti.

Per chi ha bisogno di qualcosa in più c’è Opel Combo XL, lungo 4,76 metri e disponibile con motore diesel oppure elettrico. Può ospitare fino a sette persone su tre file e raggiungere 4.000 litri di capacità di carico. Il lunotto si apre separatamente dal portellone, mentre lo schienale del passeggero anteriore può essere abbattuto per fare spazio agli oggetti più lunghi.

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