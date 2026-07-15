La Nuova Jeep Compass brilla ai 105 XMasters 2026 di Senigallia

La Nuova Jeep Compass è stata una catalizzatrice di interesse nella prima tappa dei 105 XMasters 2026, a Senigallia (AN). L’esclusivo evento estivo italiano, giunto alla quindicesima edizione, unisce la musica allo sport e al sano divertimento. Molto ricco il campionario di attività andate in scena lo scorso fine settimana, nel grande village in riva al mare, nella splendida perla del litorale marchigiano.

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Qui si sono dati appuntamento oltre 40.000 visitatori, 11.500 partecipanti alle varie discipline e più di 1.000 atleti in gara. Grande il coinvolgimento del pubblico, rapito dalla magia delle esperienze outdoor pensate dagli organizzatori. In questa tela, gli ospiti hanno potuto ammirare e provare la Nuova Jeep Compass.

Anche qui si è confermato l’affetto per il noto SUV Made in Italy che, dal suo debutto nel 2006, ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo. Espressione di autenticità, avventura, libertà e passione, questa vettura si è ritagliata i suoi spazi, conquistando l’attenzione di chi ha deciso di trascorrere il fine settimana ai 105 XMasters di Senigallia.

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L’auto è stata esposta all’interno del Village. Qui si è concessa alla curiosità dei presenti. Ricordiamo che la Nuova Jeep Compass è 100% Made in Italy, essendo stata progettata a Torino, sviluppata presso il Proving Ground di Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi.

Nata sulla piattaforma STLA Medium, rappresenta una sintesi ben riuscita tra innovazione, tecnologia e autentico DNA del marchio statunitense di cui si fregia. Il nuovo modello offre maggiore spazio, comfort e versatilità, mantenendo intatte le qualità che hanno fatto del precedente step un punto di riferimento del segmento di appartenenza.

L‘ampia gamma di motorizzazioni offre ai clienti la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il ventaglio comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e tre varianti 100% elettriche: due a trazione anteriore da 213 e 231 CV, capaci di percorrere sino a 650 km con una ricarica, e la 4xe da 375 CV, per chi cerca le massime prestazioni.

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La Nuova Jeep Compass, in tutte le sue declinazioni, interpreta bene il significato più autentico del marchio americano della galassia Stellantis, regalando la libertà di esplorare nuovi percorsi e di vivere ogni esperienza senza limiti.

Fonte | Stellantis