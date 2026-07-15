Fabio Rovazzi sceglie la Fiat 500 per la sua nuova hit estiva con Arisa e Nino D’Angelo

L’estate italiana del 2026 ha una nuova colonna sonora e, nel videoclip che la accompagna, anche una protagonista su quattro ruote. La Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita entra infatti nel mondo di “LA COSTIERA AMALFITANA”, il nuovo brano di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo, portando sullo schermo il suo stile leggero, riconoscibile e profondamente italiano.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita appare nel nuovo video di Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo

La canzone racconta tre modi diversi di vivere l’estate. Rovazzi la affronta al Nord come un piccolo incubo quotidiano, Arisa la trascorre in un angolo di Mediterraneo che sembra perfetto, mentre Nino D’Angelo, dopo essere stato trascinato all’Idroscalo, decide di tornare verso casa e invita tutti a raggiungerlo in Costiera Amalfitana.

Dentro questo racconto, la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita non appare come un semplice oggetto di scena. Si muove tra le strade della Costiera, accompagna i protagonisti e diventa parte di un’atmosfera fatta di musica, amicizia, ironia e voglia di stare insieme. Tutti elementi che si sposano bene con l’immagine che Fiat ha costruito nel tempo attorno alla famiglia 500.

Il design resta quello che ha reso il modello immediatamente riconoscibile. Le forme compatte, la capote elettrica in tela e l’impostazione open-air trasformano anche un tragitto breve in qualcosa di più piacevole. La motorizzazione ibrida aggiunge una dimensione pratica, con consumi contenuti e un utilizzo adatto soprattutto alla città e agli spostamenti quotidiani.

La presenza nel videoclip conferma anche il modo in cui Fiat sceglie di comunicare. Non soltanto attraverso campagne tradizionali, ma entrando nei luoghi, nei linguaggi e nei momenti che fanno parte della vita reale delle persone. Musica, vacanze, viaggi brevi, giornate con gli amici: la Fiat 500 si inserisce proprio in questo tipo di immaginario.

Da sempre le auto Fiat accompagnano la quotidianità degli italiani, dagli spostamenti urbani alle partenze del fine settimana. In questo caso, la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita diventa il simbolo di un’estate semplice e spontanea, vissuta tra panorami mediterranei, soste improvvisate e strade percorse con il tetto aperto.

La collaborazione con Rovazzi, Arisa e Nino D’Angelo rafforza inoltre il legame tra il marchio e la cultura popolare italiana. La musica fa da filo conduttore, mentre la vettura porta con sé un’idea di mobilità accessibile, emozionale e vicina alle persone.

Nel videoclip, la 500 attraversa la Costiera come una presenza naturale, quasi familiare, tra colori accesi, battute e scorci che raccontano un’Italia estiva, rumorosa, ironica e piena di vita.