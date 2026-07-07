Alfa Romeo fa vibrare Torino: il Biscione protagonista al Kappa FuturFestival

Alfa Romeo torna a muoversi nel cuore della musica elettronica e lo fa con una presenza di primo piano al Kappa FuturFestival 2026. Il marchio del Biscione è Automotive Premium Partner della tredicesima edizione dell’evento torinese, ormai diventato uno degli appuntamenti internazionali più riconoscibili per chi vive club culture, arte e nuove tendenze come parte dello stesso linguaggio.

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Alfa Romeo supporta il Kappa FuturFestival 2026 con una flotta dedicata, rafforzando il suo legame con musica elettronica, club culture e Torino

Per accompagnare artisti, ospiti e organizzatori, Alfa Romeo ha messo a disposizione una flotta dedicata, trasformando la mobilità dell’evento in un’estensione naturale della propria identità. Non una semplice presenza istituzionale, ma un modo concreto per entrare nel ritmo del festival e accompagnarne i protagonisti tra hotel, backstage e Parco Dora.

Anche quest’anno l’ex area industriale torinese ha cambiato volto. Tra strutture in cemento, luci, installazioni e bassi che hanno scandito tre giornate senza pause, il Kappa FuturFestival ha riunito oltre 120.000 persone provenienti da più di 150 Paesi. Sei palchi, più di 130 artisti e 36 ore di musica hanno dato forma a un evento capace di generare un impatto economico superiore ai 30 milioni di euro sul territorio.

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Il riconoscimento ottenuto nel 2025 dalla classifica DJ Mag Top 100, che lo ha indicato come sesto miglior festival al mondo, ha confermato il peso raggiunto dalla manifestazione. Torino, per un intero weekend, è diventata un punto d’incontro globale, con un pubblico internazionale e una programmazione capace di unire grandi nomi e ricerca sonora.

Per Alfa Romeo, la partnership con il Kappa FuturFestival non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi il marchio ha rafforzato il proprio legame con il mondo musicale attraverso collaborazioni diverse tra loro, ma unite dallo stesso desiderio di parlare a comunità creative e generazioni più giovani.

C’è la rinnovata intesa con i Subsonica, di cui Alfa Romeo è Official Mobility Partner per il tour “Terre Rare 96-26”. C’è il ruolo di Mobility Partner del C2C Festival, uno degli eventi avant-pop più seguiti in Europa, e la sponsorizzazione del m2o Morning Club, progetto che porta la musica fuori dagli orari tradizionali e dentro nuove abitudini urbane.

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Il dialogo tra Alfa Romeo e la musica passa così da contesti diversi, dai live ai festival, fino ai format radiofonici. In comune restano l’energia, il carattere e quella ricerca di emozioni immediate che, in modi differenti, appartengono tanto a un beat quanto al suono di un motore.