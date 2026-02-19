Alfa Romeo Mobility Partner dei live evento dei Subsonica per i 30 anni

Alfa Romeo consolida il proprio dialogo con il mondo della musica annunciando una collaborazione di rilievo con i Subsonica, tra le formazioni più rappresentative e innovative della scena italiana. In occasione dei quattro concerti speciali alle OGR di Torino – in calendario il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile e già sold out – il marchio del Biscione sarà Official Mobility Partner dell’evento.

Alfa Romeo dà vita ad una nuova collaborazione con i Subsonica, il gruppo torinese dallo stile musicale unico

Una presenza che non si limita a un ruolo istituzionale, ma che intende accompagnare band e pubblico in un’esperienza coerente con i valori condivisi di energia, ricerca stilistica e radici italiane. Torino, città simbolo per entrambi, diventa così il palcoscenico di un incontro naturale tra musica e automotive.

Al centro dell’iniziativa ci sarà Alfa Romeo Junior, designata Hero Car dell’evento. La compatta sportiva sarà esposta nel cortile delle OGR per tutta la durata delle date torinesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino il nuovo modello.

Junior rappresenta l’accesso più recente alla gamma Alfa Romeo: dimensioni compatte, design distintivo e un’impostazione dinamica che richiama l’eredità sportiva del marchio. Pensata per un pubblico contemporaneo, coniuga stile italiano e contenuti tecnologici, proponendosi come sintesi tra tradizione e innovazione.

La collaborazione assume un significato ancora più forte considerando il percorso dei Subsonica. In trent’anni di carriera, la band torinese ha ridefinito i confini dell’elettronica italiana, fondendo dance, rock, trip hop e sperimentazione in un linguaggio riconoscibile e identitario. I loro live sono esperienze immersive, dove luce, ritmo e coinvolgimento collettivo trasformano il concerto in un rito urbano.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che vede Alfa Romeo sempre più attiva nel panorama culturale contemporaneo. Il brand è main sponsor del format “M2O Morning Club” alla Fabbrica del Vapore di Milano e, nei mesi scorsi, ha ricoperto il ruolo di Mobility Partner del C2C Festival 2025, evento di riferimento per l’avant-pop europeo. Un percorso che conferma la volontà di Alfa Romeo di affiancare contesti creativi affini al proprio DNA: dinamici, innovativi e profondamente radicati nell’identità italiana.