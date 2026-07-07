Fiat Tipo, cala il sipario su un’icona: l’ultima unità esce dalla fabbrica di Bursa

Dopo undici anni, la Fiat Tipo lascia lo stabilimento di Bursa. L’ultimo esemplare, venduto in Turchia con il nome Egea, è uscito dalla linea di montaggio chiudendo una storia che ha accompagnato per oltre un decennio l’industria automobilistica del Paese.

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Dopo 11 anni, la Fiat Tipo saluta Bursa

Quando arrivò sul mercato, nel 2015, nessuno poteva sapere quanto sarebbe diventata importante. La Egea non si è limitata a ottenere buoni risultati commerciali: per dieci anni su undici è stata l’auto più venduta in Turchia. Nel tempo è diventata una presenza familiare, scelta da famiglie, lavoratori, aziende e flotte. Una di quelle vetture che si incontrano ovunque e che finiscono per raccontare un pezzo della vita quotidiana di un Paese.

A Bursa di Fiat Tipo – Egea ne sono state costruite complessivamente 1.417.047. Quasi la metà ha viaggiato oltre i confini turchi, raggiungendo più di 40 mercati, soprattutto con il nome Fiat Tipo. Il progetto era nato attorno alla berlina a quattro porte, ma la famiglia si era poi allargata con le versioni hatchback, station wagon e Cross.

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La Sedan è rimasta comunque il modello più rappresentativo. Fiat ha registrato 565.097 unità vendute, contro le 150.869 Egea Cross e le 29.678 vetture complessive tra hatchback e station wagon. Il pubblico turco ha premiato soprattutto la berlina, apprezzata per la praticità, lo spazio e un’impostazione semplice, pensata per l’uso di tutti i giorni.

Il progetto di Fiat ha coinvolto fin dalle prime fasi gli ingegneri di Tofaş, che hanno lavorato allo sviluppo di un modello destinato fin dall’inizio a una carriera internazionale. Cengiz Eroldu, amministratore delegato dell’azienda in Turchia, ha ricordato proprio questo aspetto: Bursa non è stata solo il luogo dell’assemblaggio, ma il centro di un progetto nato per raggiungere il mondo.

L’ultima vettura costruita è una Egea Sedan Lounge in colore Dinamik Mavi, equipaggiata con il motore 1.6 Multijet da 130 CV e il cambio automatico DCT. Una berlina blu ha quindi chiuso la produzione, attraversando per l’ultima volta una linea che per undici anni non si era quasi mai fermata.

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Attorno all’auto, operai, tecnici e dirigenti hanno salutato un modello che per molti non era soltanto un prodotto. Dietro ogni Fiat Tipo uscita da Bursa ci sono turni di lavoro, competenze, famiglie e una filiera industriale che ha costruito più di un milione di vetture, trasformando la Egea in uno dei simboli più riconoscibili dell’automobile turca.