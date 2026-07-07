Nuova Alfa Romeo SZ, il “Mostro” torna più feroce che mai nella nuova ipotesi digitale

La nuova Alfa Romeo SZ non esiste ancora nei piani ufficiali del Biscione, ma basta guardare i render firmati da Carlo Indelicato per capire quanto il ritorno del “Mostro” continui ad affascinare gli appassionati. Il creatore digitale ha pubblicato su LinkedIn la propria interpretazione di una possibile erede della Sport Zagato del 1989, immaginandola come una coupé estrema, moderna e fedele allo spirito anticonformista dell’originale.

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Un render immagina il ritorno della nuova Alfa Romeo SZ con linee più aggressive

La prima SZ non era nata per piacere a tutti. Le sue proporzioni compatte, il frontale tagliato e le superfici spigolose dividevano il pubblico in due schieramenti netti. C’era chi la considerava una provocazione e chi vedeva in quella carrozzeria una delle espressioni più coraggiose del design italiano. Proprio questa mancanza di compromessi le ha permesso di attraversare il tempo e diventare un’icona ricercata dai collezionisti.

La nuova Alfa Romeo SZ immaginata da Indelicato riparte da quella personalità. Il frontale conserva il classico scudetto Alfa Romeo, circondato da una sottile fascia luminosa che attraversa il muso. Il cofano basso e scolpito, le carreggiate larghe e i passaruota pronunciati creano una presenza aggressiva, quasi da vettura da competizione omologata per la strada.

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La fiancata è pulita ma muscolosa, con il tetto nero a contrasto e una linea di cintura alta che accentua il carattere della coupé. I cerchi dorati, ispirati alla tradizione sportiva del marchio, aggiungono un richiamo nostalgico senza trasformare il progetto in un semplice esercizio retrò.

Dietro, la nuova Alfa Romeo SZ diventa ancora più estrema. L’ala di grandi dimensioni domina la coda, mentre i gruppi ottici orizzontali ricordano l’impostazione dell’antenata. Il paraurti integra un diffusore profondo e uno scarico centrale, elementi che suggeriscono prestazioni elevate e una meccanica ancora legata al motore termico.

Il concept virtuale nasce attorno all’idea di un motore turbo ad alte prestazioni, abbinato alla trazione posteriore e a un sistema di aerodinamica attiva. Una configurazione pensata per restituire al guidatore sound, vibrazioni e quel coinvolgimento meccanico che ha costruito una parte importante della storia Alfa Romeo.

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Tra carrozzeria rosso opaco, dettagli in fibra di carbonio e proporzioni da vera gran turismo, il “Mostro” torna così a occupare il centro della scena. Ricordiamo che in passato alcune indiscrezioni non confermate avevano ipotizzato un possibile ritorno in edizione limitata del modello ma al momento non si sa se queste voci troveranno conferma nella nuova direzione intrapresa dal marchio sotto il CEO Santo Ficili.