Alfa Romeo e Subsonica, il viaggio continua con le Junior

Prosegue la collaborazione di Alfa Romeo con i Subsonica. La casa del “biscione” rinnova la partnership con il celebre gruppo musicale italiano, nato a Torino nel 1996. I due nomi torneranno a percorrere la stessa strada, dopo aver collaudato l’intesa con le quattro serate, tutte sold out, di “Cieli su Torino 96-26”, alle OGR del capoluogo piemontese.

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Ora il viaggio si apre a nuovi luoghi e a territori diversi, perché Alfa Romeo ha confermato il suo ruolo di Official Mobility Partner, destinato a scrivere pagini felici nel tour estivo dei Subsonica, che porterà questi ultimi ad esibirsi su tanti palchi all’aperto del Belpaese, dalle Alpi alle isole. Il via alle danze nella giornata di venerdì 26 giugno, con il concerto di Padova. Un atto importante della nuova stagione live della band, articolata in 17 tappe.

Alfa Romeo metterà al servizio della formazione musicale alcuni esemplari di Junior, una compatta di indole sportiva che interpreta bene lo spirito della partnership, fatta di energia, innovazione e stretta connessione con le nuove generazioni.

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A Torino sono stati già consegnati i primi due esemplari della specie ai membri del gruppo: una versione Ibrida Q4 per il tastierista Boosta e una versione Elettrica Sport Speciale per il batterista Ninja. La scelta non è stata casuale: gli allestimenti riflettono la personalità artistica dei destinatari. Questa collaborazione rafforza il legame di Alfa Romeo con il mondo della musica, proseguendo un percorso già avviato da tempo.

Lo fa in un ciclo di concerti che celebra i 30 anni di carriera dei Subsonica: una ricorrenza anagrafica importante, capace di esaltare ulteriormente la liaison. Ricordiamo che la band torinese ha riscritto le regole della musica elettronica italiana. Questo ha reso i suoi membri dei pionieri del suono digitale.

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Iconica e riconoscibile, come crew futurista, la formazione artistica torinese è in grado di coinvolgere platee internazionali. In essa ci sono stile, innovazione e coraggio: temi molto cari ad Alfa Romeo. Ricordiamo che la casa del “biscione” si è connessa al gruppo musicale dei Subsonica anche in veste diversa, grazie alla loro partecipazione nel 2026 alla 1000 Miglia Classica a bordo di una 1900 Super Sprint, messa a disposizione da Heritage Hub Italy, per un legame che sembra attraversare le epoche, nel segno di valori condivisi.

Fonte | Stellantis