Stellantis si aggiudica il premio Smart Customer Award in Brasile per il secondo anno consecutivo

Stellantis torna a salire sul gradino più alto dello Smart Customer Award, uno dei premi più importanti in America Latina per chi lavora sull’esperienza dei clienti. Per il secondo anno consecutivo, il gruppo ha ottenuto il riconoscimento Oro nella categoria dedicata all’automazione, grazie a un servizio semplice ma molto utile: seguire su WhatsApp, in tempo reale, l’arrivo del carro attrezzi.

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Stellantis vince in Brasile lo Smart Customer Award grazie al tracking WhatsApp del carro attrezzi, che rende l’assistenza più chiara e rapida

Chi ha avuto un guasto sa bene quanto possa essere snervante aspettare senza sapere dove si trovi il mezzo di soccorso o quanto tempo manchi al suo arrivo. È proprio da questa situazione concreta che nasce la soluzione sviluppata da Stellantis, pensata per rendere l’assistenza stradale meno incerta e più trasparente.

Il funzionamento è immediato. Il cliente contatta il numero WhatsApp del marchio, richiede il servizio di traino e riceve un link attraverso il quale può controllare gli spostamenti del carro attrezzi fino al punto dell’intervento. Non servono nuove app, registrazioni complicate o telefonate ripetute. Tutto avviene direttamente in chat, 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

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Il progetto è partito nell’aprile 2025 ed è stato progressivamente esteso ai marchi Fiat, Jeep e Ram. I risultati si sono visti quasi subito. Già nel primo mese, il livello di soddisfazione dei clienti di Stellantis è cresciuto del 20% rispetto ai dati registrati in precedenza, segno che anche un aggiornamento apparentemente semplice può cambiare molto la percezione del servizio.

Dietro il sistema c’è un lavoro condiviso tra Stellantis, Europ, che gestisce i servizi di rimorchio, e BLIP, partner tecnologico per lo sviluppo della piattaforma su WhatsApp. L’integrazione tra le diverse realtà permette di automatizzare l’intero percorso, dal momento della richiesta fino all’arrivo del mezzo, con aggiornamenti continui e meno passaggi da gestire per il cliente.

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La premiazione si è svolta al Centro Congressi Frei Caneca di San Paolo, davanti a oltre 1.500 professionisti ed esperti di Customer Experience. Per João Duca, responsabile Customer Care di Stellantis per il Sud America, il riconoscimento conferma una direzione precisa: usare la tecnologia non per complicare i servizi, ma per renderli più chiari, veloci e vicini alle esigenze reali delle persone.