Leapmotor vola nel Regno Unito: crescita record per il marchio di Stellantis

Leapmotor sta guadagnando terreno nel Regno Unito più velocemente del previsto. Il marchio ha raggiunto l’1% del mercato delle auto nuove e ha superato le 11.000 immatricolazioni dal suo debutto nel Paese.

Leapmotor accelera nel Regno Unito con oltre 11.000 immatricolazioni

I dati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders confermano il momento positivo. A giugno il marchio ha registrato 2.150 immatricolazioni, il miglior risultato mensile dalla sua introduzione nel Regno Unito. Il dato vale l’1% del mercato automobilistico complessivo e il 3% di quello riservato alle vetture elettriche. Dall’inizio dell’anno, le consegne sono salite a 6.770 unità.

Il confronto con il 2025 rende la crescita ancora più evidente. Nell’intero anno scorso, dopo il lancio avvenuto in primavera, Leapmotor aveva immatricolato 4.273 vetture. Oggi è il terzo marchio cinese nel Paese per vendite al dettaglio di auto elettriche ed è entrato tra i primi dieci costruttori del segmento BEV.

A colpire è soprattutto il peso dei clienti privati. Oltre il 63% delle vendite realizzate dall’inizio dell’anno riguarda automobilisti che hanno acquistato la vettura per uso personale. La media del settore elettrico si ferma invece al 31%. Questo significa che la crescita di Leapmotor non dipende soltanto dalle grandi flotte, ma anche da famiglie e singoli acquirenti.

Tra i modelli che stanno contribuendo maggiormente al risultato c’è la B10. Il SUV elettrico di segmento C, a giugno, si è piazzato al secondo posto nella propria categoria tra gli acquirenti privati, davanti a modelli conosciuti come Škoda Enyaq, Kia EV5 e Ford Explorer.

Una parte importante della strategia commerciale passa dal programma LEAP-GRANT, che prevede sconti fino a 3.750 sterline su alcuni modelli. Leapmotor aveva lanciato l’iniziativa prima del piano di incentivi del governo britannico, cercando di intervenire direttamente su uno dei principali ostacoli all’acquisto di un’auto elettrica: il prezzo.

La T03 è forse l’esempio più immediato. Grazie a un bonus portato a 3.000 sterline, la piccola elettrica è disponibile da 12.995 sterline. Offre fino a 265 chilometri di autonomia dichiarata e una dotazione pensata per dimostrare che un prezzo contenuto non deve per forza significare rinunciare a comfort e tecnologia.

La gamma comprende oggi cinque modelli. Accanto alla T03 ci sono la berlina familiare B05, ordinabile da 28.995 sterline, e la B10, equipaggiata con una batteria da 67,1 kWh e capace di raggiungere 435 chilometri di autonomia. Più avanti arriverà anche la B10 Hybrid EV, per la quale viene dichiarata una percorrenza complessiva di 898 chilometri.

Per chi ha bisogno di più spazio, Leapmotor propone la C10, disponibile anche con motorizzazione ibrida ad autonomia estesa. Tutti i modelli sono coperti da quattro anni di garanzia sul veicolo e da otto anni sulla batteria. Nel corso del 2026 l’offerta si allargherà ancora con il SUV compatto B03X, sviluppato secondo la filosofia del marchio: un solo allestimento, molti contenuti di serie e poche complicazioni al momento dell’acquisto.