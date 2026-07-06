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Ferrari 16M Spider, la supercar che batte qualsiasi fondo d’investimento

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M all'asta a Tegernsee il 4 luglio: 499 esemplari, V8 da 510 CV e una stima tra 600.000 e 650.000 euro.

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Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

Era circa 300.000 euro nel 2009, ma la cifra è stata “trasformata” in 650.000, forse qualcosa di più, appena il 4 luglio scorso a Tegernsee. La Ferrari 430 Scuderia Spider 16M non ha bisogno di presentazioni, ma i numeri sì, perché raccontano cosa significa comprare un’auto giusta al momento giusto.

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Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

Nata per celebrare il sedicesimo titolo mondiale costruttori conquistato dalla Scuderia Ferrari nel 2008, la 16M è la versione scoperta della 430 Scuderia, con tutto ciò che questo comporta. Sotto il cofano c’è il motore V8 aspirato da 4,3 litri della famiglia F136, portato a 510 CV e circa 470 Nm di coppia, abbinato al cambio sequenziale F1 a frizione singola con tempi di cambiata nell’ordine dei 60 millisecondi. Da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, 315 km/h di velocità massima. Nessun filtro acustico di mezzo: questa spider vuole farsi sentire.

Rispetto alla F430 Spider standard, la 16M ha perso circa 80 kg lungo la strada, merito dell’uso massiccio di fibra di carbonio e della riduzione dell’isolamento sonoro, portando il peso a secco intorno ai 1.340 kg. L’abitacolo mette in bella mostra sedili a guscio con il Cavallino Rampante ricamato, strumentazione ad alto contrasto, un’estetica che non fa finta di essere un’auto da tutti i giorni.

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Ferrari 430 Scuderia Spider 16M

Prodotta in soli 499 esemplari, riservata a una clientela selezionata e già fidelizzata a Maranello, la 16M ha costruito la sua reputazione da collezionismo nel tempo, senza fretta.

L’esemplare che RM Sotheby’s ha portato all’asta a Tegernsee è stato consegnato nuovo a Monaco nel settembre 2009, in Rosso Scuderia con capote nera e numerosi elementi in fibra di carbonio. Poco meno di 27.000 km percorsi, manutenzione documentata tra il 2010 e il 2024 presso officine e concessionarie ufficiali Ferrari in Germania e Austria, ultimo tagliando effettuato nel marzo 2024. Un esemplare con la storia in ordine.

E i dati di mercato danno ragione a chi ha tenuto duro. Secondo The Classic Valuer, delle 39 vendite registrate dal 2020 con un tasso di successo del 75%, il prezzo mediano si aggira intorno ai 370.000 euro, mentre il picco assoluto ha sfiorato 1,72 milioni di euro per un esemplare venduto nel gennaio 2026. La stima tra 600.000 e 650.000 euro per l’esemplare di Monaco si colloca nella fascia alta, ma lontana dal record.

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La 16M, d’altronde, rappresenta l’ultima spider hardcore dell’era F430, con motore aspirato e anima da pista omologata per strada.

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