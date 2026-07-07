Fiat torna protagonista in Spagna: crescita a doppia cifra nel primo semestre

Fiat chiude la prima metà del 2026 con segnali di ripresa sul mercato spagnolo. Il marchio torinese sta aumentando le vendite sia tra i privati sia tra aziende e flotte, sostenuto soprattutto dai risultati della 500, della Grande Panda e della 600.

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Fiat accelera in Spagna con vendite in forte crescita: la 500 guida il rilancio, mentre Grande Panda, 600 e Ducato spingono il semestre

Nei primi sei mesi dell’anno, le immatricolazioni destinate ai clienti privati sono cresciute del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo quota 1.224. La quota di mercato resta contenuta, allo 0,4%, ma il ritmo registrato a giugno lascia intravedere un andamento più vivace: nel mese sono state consegnate 230 vetture, il 92% in più rispetto a un anno prima.

Anche le vendite ad aziende e flotte hanno seguito la stessa direzione. Fiat ha immatricolato 1.404 automobili in questo canale, migliorando del 24% il risultato del primo semestre dello scorso anno. La quota di mercato ha raggiunto lo 0,7%.

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Il modello che più di tutti sta contribuendo alla crescita è la Fiat 500. Da gennaio a giugno ne sono state vendute 1.640, con un balzo del 176,6%. Un dato che ha riportato la piccola italiana al primo posto nel segmento A, con il 18% delle immatricolazioni della categoria.

La 500 continua a essere una presenza familiare nelle città spagnole. Le dimensioni ridotte, la facilità di parcheggio e un’immagine ormai riconoscibile la rendono ancora una scelta interessante per chi cerca un’auto destinata soprattutto agli spostamenti urbani.

Nel frattempo, la Grande Panda sta iniziando a ritagliarsi il proprio spazio. Il nuovo modello riprende un nome molto conosciuto, ma lo accompagna con dimensioni più generose e soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni. Le 1.427 immatricolazioni registrate nel semestre mostrano un interesse crescente da parte degli automobilisti spagnoli.

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A guidare le vendite complessive di Fiat è però la 600. Con 2.805 unità immatricolate, il crossover è oggi il modello più richiesto del marchio nel Paese. Il suo punto di forza è l’equilibrio tra ingombri contenuti, spazio a bordo e posizione di guida rialzata, caratteristiche ormai centrali nelle scelte di molte famiglie.

Il marchio mantiene numeri importanti anche nel settore dei veicoli commerciali. Tra gennaio e giugno ha registrato 5.927 immatricolazioni, conquistando il 5,7% del mercato e restando tra i primi sette costruttori della categoria.

In questo settore, il Ducato continua a essere uno dei modelli di riferimento. Viene scelto da artigiani, aziende di trasporto e professionisti, ma è anche molto diffuso come base per camper. A giugno ha totalizzato 611 immatricolazioni, salendo al terzo posto del proprio segmento.