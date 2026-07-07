Jeep Wrangler Whitecap, l’edizione da sogno che porta il mare sulle strade del Giappone

La Jeep Wrangler Whitecap debutta in Giappone con un’edizione limitata che punta tutto su stile, avventura e voglia di libertà. Ne saranno costruiti soltanto 100 esemplari, in vendita dal 3 luglio 2026 presso la rete ufficiale Jeep, con un prezzo di 8.940.000 yen, tasse comprese.

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Jeep lancia in Giappone 100 Jeep Wrangler Whitecap in edizione limitata, con colori ispirati al mare

Il punto di partenza è la Wrangler Unlimited Sahara, una delle versioni più conosciute e apprezzate del fuoristrada americano. La Whitecap, però, è stata pensata appositamente per il pubblico giapponese e prende ispirazione da un modello già proposto negli Stati Uniti.

A colpire per prima è la carrozzeria Hydro Blue, brillante e intensa, abbinata alla griglia, al tetto e ai montanti posteriori bianchi. Il contrasto richiama il colore del cielo e la schiuma delle onde, un’immagine che spiega bene il nome Whitecap. La Wrangler conserva così il suo carattere robusto, ma lo accompagna con un look più luminoso e decisamente estivo.

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Non mancano i dettagli pensati per rendere questa serie immediatamente riconoscibile. Sulle fiancate compare la scritta “1941”, l’anno in cui nasce la storia di Jeep, mentre nella parte posteriore trova spazio la decalcomania “4 WHEEL DRIVE”. Anche la ruota di scorta è stata personalizzata con una copertura rigida bianca e il logo Jeep.

Tra i 100 esemplari previsti, cinque saranno ancora più particolari. Si tratta delle versioni equipaggiate con TripTop, una tenda da tetto realizzata da RV LAND e sviluppata appositamente per la Wrangler. Queste unità saranno vendute tramite sorteggio al prezzo di 9.740.000 yen.

Il TripTop trasforma la Jeep Wrangler Whitecap in una piccola casa mobile, pensata per chi ama viaggiare senza programmi troppo rigidi. Una volta aperta, la tenda crea uno spazio rialzato con vista panoramica e può essere utilizzata senza dover piantare picchetti nel terreno. Una soluzione pratica soprattutto sulla sabbia, ma utile anche durante una sosta improvvisata o in un campeggio affollato.

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Per adattarsi allo stile della vettura, il TripTop riceve una finitura White Raptor coordinata con il tetto, un tessuto bianco e nero e una fascia dedicata con il logo “Wrangler Whitecap”. L’insieme appare studiato come un unico progetto, senza dare l’impressione di un accessorio aggiunto in un secondo momento.

Dal 2 luglio al 31 agosto, la Jeep Wrangler Whitecap con TripTop sarà esposta al Pacific DRIVE-IN di Shonan, una location legata alla cultura della spiaggia e della vita all’aria aperta. Per il pubblico giapponese sarà una delle rare occasioni per vedere da vicino uno dei soli cinque esemplari destinati al sorteggio.