Fiat Fastback e Toro festeggiano i 50 anni di Fiat in Brasile con due serie speciali

Fiat festeggia mezzo secolo di presenza in Brasile con due edizioni speciali che raccontano bene quanto il marchio sia cambiato senza perdere il legame con il pubblico locale. Le protagoniste sono Fiat Fastback e Toro, due modelli molto diversi tra loro ma centrali nella gamma sudamericana, proposti nella serie limitata “50th Anniversary” da appena 550 esemplari ciascuno.

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Fiat celebra 50 anni in Brasile con le serie speciali di Fiat Fastback e Toro: 550 unità ciascuna, mild hybrid, dettagli esclusivi e dotazioni ADAS

La scelta non è casuale. Fiat Toro ha contribuito a creare una nuova interpretazione del pick-up, unendo capacità di carico, comfort e dotazioni da automobile. Fastback, invece, ha portato nel mercato brasiliano la formula del SUV coupé, puntando su una linea sportiva e su un abitacolo più raffinato. Entrambe adottano una tecnologia mild hybrid sviluppata da Stellantis, anche se con soluzioni differenti.

La Fiat Toro 50th Anniversary nasce dalla versione Volcano e utilizza il motore Turbo 270 Flex abbinato a un sistema MHEV da 48 volt. È il primo pick-up mild hybrid prodotto in Brasile e promette una riduzione dei consumi fino al 12%, insieme a un calo delle emissioni di CO₂ vicino all’11%.

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A distinguerla è la verniciatura Maximum Steel, abbinata al tetto nero, alle griglie oscurate e ai cerchi scuri. Sulle fiancate compaiono grafiche dedicate, mentre il badge del cinquantesimo anniversario e la bandiera Fiat aggiungono un richiamo diretto alla ricorrenza.

Dentro, il clima è più ricercato rispetto alla Toro tradizionale. I sedili presentano cuciture specifiche e il ricamo “Fiat 50”, mentre i rivestimenti in pelle scamosciata e gli inserti scuri rafforzano l’atmosfera. Ogni esemplare avrà una targhetta numerata, accompagnata da piccoli dettagli nascosti e personalizzazioni dedicate.

La dotazione comprende un sistema multimediale da 10 pollici e diversi dispositivi di assistenza alla guida. Tra questi figurano la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento involontario della corsia e il monitoraggio del traffico trasversale posteriore. Sono presenti anche i sensori anteriori e la regolazione elettrica del sedile del conducente.

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La Fiat Fastback 50th Anniversary parte invece dall’allestimento Impetus. Sotto il cofano utilizza il T200 MHEV con sistema elettrico a 12 volt, capace secondo il costruttore di ridurre i consumi fino all’11,5% con la benzina e al 9,8% con l’etanolo.

La carrozzeria riceve decalcomanie dedicate sul tetto e sulle fiancate, il badge celebrativo e la bandiera Fiat. Il tetto panoramico rende ancora più evidente la vocazione elegante del SUV coupé, mentre le linee posteriori spioventi restano l’elemento più riconoscibile del modello.

Anche l’abitacolo della Fastback è stato personalizzato con sedili dalle cuciture specifiche, ricami “Fiat 50” e una targhetta numerata. Il quadro strumenti è completamente digitale, mentre il display centrale arriva a 10,1 pollici e supporta Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

Il pacchetto ADAS include frenata automatica, mantenimento della corsia e gestione automatica dei fari. A bordo trova spazio anche Connect////Me, la piattaforma con oltre 30 servizi connessi, pensata per controllare a distanza alcune funzioni dell’auto e accedere alle informazioni principali attraverso lo smartphone.

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Per Frederico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth in Sud America, le due serie speciali rappresentano il legame costruito con i clienti brasiliani e la capacità del marchio di reinventarsi. Le nuove Fiat Fastback e Toro celebrative saranno disponibili dal 9 luglio, con una produzione volutamente limitata che potrebbe attirare tanto gli appassionati quanto i clienti alla ricerca di un modello più esclusivo.