Nuova Jeep Avenger, i primi esemplari lasciano lo stabilimento di Tychy

I primi esemplari della nuova Jeep Avenger hanno lasciato le linee dello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Per il marchio americano si tratta di un passaggio importante, perché Avenger è oggi il modello Jeep più venduto in Europa e uno dei B-SUV più riconoscibili del mercato.

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I primi esemplari della Jeep Avenger aggiornata escono da Tychy: nuovi fari Matrix LED, interni rivisti e motori elettrificati o benzina

Dal debutto, la compatta ha costruito il proprio successo su una formula semplice: dimensioni contenute, stile robusto, tecnologie moderne e quell’immagine avventurosa che da sempre accompagna il marchio. Il risultato è arrivato rapidamente. Jeep parla di oltre 270.000 ordini, con il 60% concentrato sulle versioni elettrificate, un dato che conferma il peso crescente di e-Hybrid, BEV e 4xe nella gamma.

La nuova Jeep Avenger aggiorna questa ricetta senza stravolgerla. All’esterno arrivano paraurti ridisegnati, pensati per offrire una protezione più completa lungo tutto il perimetro della carrozzeria. Il frontale guadagna fari Matrix LED, mentre il nuovo sistema di telecamere con visione a 360 gradi amplia la visibilità durante le manovre e nei passaggi più stretti.

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Anche l’abitacolo è stato rivisto. Jeep ha lavorato sui rivestimenti, sulla qualità percepita e sul trattamento delle superfici, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più curato al tatto e alla vista. È un intervento importante in un segmento nel quale il cliente confronta ormai non soltanto prezzi e consumi, ma anche finiture, connettività e sensazione generale a bordo.

La varietà delle motorizzazioni resta uno dei punti di forza del modello. La nuova Jeep Avenger sarà disponibile in versione e-Hybrid, completamente elettrica, 4xe e con il nuovo motore Turbo 100 a benzina abbinato al cambio manuale. Una scelta ampia, pensata per mercati europei ancora molto diversi tra loro per infrastrutture di ricarica, fiscalità e abitudini di guida.

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Nel programma rientrerà anche un’edizione speciale dedicata agli 85 anni di Jeep. Il marchio non ha ancora svelato tutti i dettagli, ma la serie celebrativa avrà il compito di collegare il nuovo corso della gamma con una storia iniziata nel 1941.

La produzione continua a Tychy, dove Avenger viene assemblata dal 2023. Lo stabilimento è stato profondamente modernizzato per gestire modelli elettrificati e tecnicamente più complessi. Rispetto al 2021, il consumo energetico della fabbrica è diminuito del 52%, mentre il 99% dell’elettricità utilizzata proviene da fonti rinnovabili.

Per Janusz Puzoń, direttore del sito, Avenger rappresenta il risultato concreto degli investimenti effettuati e il modello che ha inaugurato a Tychy la produzione Jeep a basse emissioni.

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Sul mercato polacco, la nuova Jeep Avenger è già ordinabile. La versione Longitude con motore 1.2 Turbo e cambio manuale a sei marce viene proposta in promozione da 89.500 zloty, mentre i primi esemplari sono già diretti verso la rete commerciale europea.