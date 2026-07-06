Leapmotor D99, il maxi salotto elettrico da 700 km pronto alla conquista globale

Dopo il debutto in Cina, la Leapmotor D99 si prepara a uscire dai confini nazionali e ad affrontare il pubblico internazionale. La nuova monovolume premium del costruttore cinese punta in alto, con sette posti, tanta tecnologia e un abitacolo progettato per trasformare anche i viaggi più lunghi in un’esperienza decisamente più rilassante.

Advertisement

La monovolume premium Leapmotor D99 offre sette posti, interni da lounge, oltre 700 km di autonomia e ricarica ultra-rapida

Sul mercato cinese la D99 è già ordinabile con prezzi compresi tra 249.800 e 319.800 yuan, pari a circa 32.200-41.200 euro al cambio attuale. Per gli altri Paesi, invece, sarà necessario attendere ancora: Leapmotor non ha comunicato né i listini né le tempistiche precise di arrivo. Il progetto, però, nasce con una vocazione globale e dovrebbe trovare spazio nei principali mercati internazionali.

Le dimensioni raccontano subito che non si tratta di una vettura compatta. La Leapmotor D99 è lunga 5,28 metri e ha un passo di 3,11 metri. Numeri importanti, sfruttati per ricavare tre file di sedili e spazio sufficiente per sette persone. La sensazione è quella di un vero salotto su ruote, pensato non soltanto per le famiglie numerose, ma anche per chi utilizza l’auto per lunghi trasferimenti o servizi di rappresentanza.

Advertisement

La parte più interessante dell’abitacolo è probabilmente la seconda fila. Qui trovano posto due grandi poltrone singole Zero Gravity, dotate di regolazioni elettriche, massaggio e climatizzazione. Possono ruotare di 90 gradi verso i finestrini.

Il tavolino estraibile aggiunge ulteriore versatilità. Può essere utilizzato per appoggiare un computer, consumare un pasto veloce o lavorare durante gli spostamenti. È uno di quei dettagli che fanno capire come la D99 sia stata pensata attorno alla vita a bordo, più che alla semplice necessità di trasportare molte persone.

Anche la terza fila evita le soluzioni più tradizionali. I sedili possono scomparire nel pavimento quando serve aumentare lo spazio per i bagagli. In alternativa, possono essere ruotati verso la coda, creando una seduta utilizzabile con il portellone aperto. Una configurazione pensata per le soste, le giornate all’aperto o i momenti di relax lontano dalla città.

Advertisement

La capacità del bagagliaio varia da 706 litri nella configurazione a cinque posti fino a 2.890 litri quando rimangono in uso soltanto i sedili anteriori. La D99 può quindi passare in pochi istanti da monovolume per tutta la famiglia a grande veicolo da carico.

Due le motorizzazioni previste. La versione completamente elettrica utilizza una batteria da 115 kWh, due motori e la trazione integrale. L’autonomia dichiarata supera i 700 chilometri, un valore che dovrebbe consentire di affrontare lunghi tragitti senza l’ansia di dover cercare continuamente una colonnina.

La variante Range Extender adotta invece una batteria da 80,3 kWh affiancata da un motore a benzina. Quest’ultimo non muove direttamente le ruote, ma interviene esclusivamente come generatore di energia. La percorrenza in modalità elettrica arriva, secondo quanto dichiarato, a 480 chilometri.

Advertisement

L’architettura a 800 volt consente ricariche fino a 460 kW. Leapmotor sostiene che siano sufficienti 15 minuti per recuperare circa 350 chilometri di autonomia, almeno utilizzando una colonnina capace di erogare una potenza così elevata.

Il comfort di marcia viene affidato alle sospensioni pneumatiche a doppia camera, offerte di serie. A gestire i sistemi di assistenza alla guida è il chip Qualcomm 8797, collegato anche al sensore LiDAR installato sul tetto.

Davanti al guidatore trovano posto una strumentazione digitale da 10,25 pollici, un display centrale da 17,3 pollici e un head-up display con realtà aumentata da 50 pollici. Per chi viaggia dietro è previsto uno schermo da 21,4 pollici montato sul soffitto, mentre l’impianto audio Dolby Atmos utilizza 23 diffusori. Sopra le tre file si estende infine un tetto panoramico in vetro da 1,4 metri quadrati.